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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:52 BJT

澳洲个股：澳洲国民银行考虑出售旗下保险部门--消息人士

路透悉尼/香港9月24日 - 知情人士向路透表示，澳洲国民银行 正在考虑出售旗下拖累获利和资本的保险部门。以市值计，该行是澳洲第四大银行。

知情人士称，该行可能先测试潜在买家的兴趣，然后再决定是否正式出售。澳洲国民银行总部位于墨尔本，市值接近700亿美元。

知情人称，他们估计该保险部门价值在8亿美元左右。

其中一名了解澳洲国民银行想法的人士称，澳洲国民银行或将与买家磋商长期营销协议，从而得以在自己品牌下继续销售保险产品。

澳洲国民银行一名发言人未予置评。知情人士不愿透露姓名，因为相关磋商尚处于私下沟通阶段。(完)
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