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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 10:44 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中持平，出口商卖汇抵销美元避险买盘

路透首尔9月24日 - 韩元兑美元 周三盘中持平，美国叙利亚空袭带动的避险买盘推升美元，而当地出口商月底结汇则打压美元。

0200GMT时，韩元兑美元 报1,040.7，周二收报1,040.0。

9月三年期公债期货 报107.41，较上日收盘上涨4个基点。

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,040.7 1,040.0

日圆/韩元 9.5722/768 9.5483

韩国公债期货 * 107.41 107.37

韩国综合股价指数 2,028.25 2,028.91

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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