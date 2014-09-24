《焦点》中国房市萎靡，银行、地产商及地方政府救市花招百出

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
万科本月扩大这项促销计划，涵盖更多楼盘后，淘宝在一份声明中表示，这项促销行动已吸引“特别好的反应”。促销内容包括以免费计程车接送客户至展示间。
现在，这项长达一个月的活动已经涵盖万科在全国14个城市的40个楼盘，包括杭州。杭州是受房屋供应过剩与价格下跌打击最严重的城市之一。
北京晚报上周报导，中国最大的地产开发商之一保利地产 甚至推出依据买家在几周之内的减重比例，提供房价折扣的促销活动。
北京不动产服务提供商链家在线分析师Zhang Xu表示，许多地产开发商面临达成今年销售目标的巨大压力，有些业者正开发新的方式刺激销售。
地产开发商从2月起开始调降价格，但温和的降幅未能提振市场，买家保持观望，等待更大的折扣。
随着9月与10月传统销售旺季的展开，待售房屋的库存量攀升，分析师认为，未来几个月开发商可能提供更大的折扣，尤其是手头现金紧俏者。
根据链家在线数据，其观察的24家上市地产开发商中，有半数尚未达到2014年销售目标的50%。
广西一家地产开发商甚至在楼盘的推出活动中免费赠送活鸡，达到吸引注意力的效果。
中国一家媒体引述宣传资料称，“抓到就是你的。”
网路新闻的照片上，是许多个笑嘻嘻的退休人士从鸡爪的部位抓着好几只鸡留影。1,000只活鸡在15分钟内被一扫而光，不过报导并未提到到底卖了几套房。(完) (编译 朱晓军/孙茉莉/陈宗琦；审校 张明钧/杜明霞)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。