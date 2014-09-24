《焦点》中国房市萎靡，银行、地产商及地方政府救市花招百出

万科本月扩大这项促销计划，涵盖更多楼盘后，淘宝在一份声明中表示，这项促销行动已吸引“特别好的反应”。促销内容包括以免费计程车接送客户至展示间。

现在，这项长达一个月的活动已经涵盖万科在全国14个城市的40个楼盘，包括杭州。杭州是受房屋供应过剩与价格下跌打击最严重的城市之一。

北京晚报上周报导，中国最大的地产开发商之一保利地产 甚至推出依据买家在几周之内的减重比例，提供房价折扣的促销活动。

北京不动产服务提供商链家在线分析师Zhang Xu表示，许多地产开发商面临达成今年销售目标的巨大压力，有些业者正开发新的方式刺激销售。

地产开发商从2月起开始调降价格，但温和的降幅未能提振市场，买家保持观望，等待更大的折扣。

随着9月与10月传统销售旺季的展开，待售房屋的库存量攀升，分析师认为，未来几个月开发商可能提供更大的折扣，尤其是手头现金紧俏者。

根据链家在线数据，其观察的24家上市地产开发商中，有半数尚未达到2014年销售目标的50%。

广西一家地产开发商甚至在楼盘的推出活动中免费赠送活鸡，达到吸引注意力的效果。

中国一家媒体引述宣传资料称，“抓到就是你的。”