欧元区经济：在TLTRO推出后，银行在每周融资招标中吸纳金额低于预期

路透法兰克福9月23日 - 欧元区银行对于欧洲央行(ECB)上周的首轮定向长期再融资操作(TLTRO)兴趣有限，之后在央行的每周再融资操作中的吸纳的资金亦低于预期。。

银行在周二的欧洲央行主要再融资操作中借入903亿欧元，而到期的金额达1,057亿欧元。这是3月以来最低的借入金额。

路透此前对21位交易员的调查显示，预计银行在这项每周例行的操作中将会借入1,000亿欧元。

“900亿欧元这个数字还算可以，”东方汇理银行资深分析师Frederik Ducrozet表示，“不论TLTRO与资产购买情况如何，对于每周的操作仍会有核心的结构性需求。”