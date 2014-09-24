欧元区经济：在TLTRO推出后，银行在每周融资招标中吸纳金额低于预期

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透法兰克福9月23日 - 欧元区银行对于欧洲央行(ECB)上周的首轮定向长期再融资操作(TLTRO)兴趣有限，之后在央行的每周再融资操作中的吸纳的资金亦低于预期。。
银行在周二的欧洲央行主要再融资操作中借入903亿欧元，而到期的金额达1,057亿欧元。这是3月以来最低的借入金额。
路透此前对21位交易员的调查显示，预计银行在这项每周例行的操作中将会借入1,000亿欧元。
“900亿欧元这个数字还算可以，”东方汇理银行资深分析师Frederik Ducrozet表示，“不论TLTRO与资产购买情况如何，对于每周的操作仍会有核心的结构性需求。”
欧元区银行对新推出的TLTRO兴趣缺缺，因为他们仍能利用利率较低的欧洲央行常规操作。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。