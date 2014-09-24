新西兰个股：恒天然调降牛乳收购价，全年获利受拖累

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透惠灵顿9月24日 - 新西兰乳品出口商恒天然 周三下调牛奶收购价至六年低点，受累于全球乳制品价格持续下跌。这对全球最大乳品出口国新西兰的经济及其农户均造成冲击。
一如许多分析师预期，恒天然把支付给农户股东的生乳收购价，从先前预估的6.00新西兰元/每公斤牛乳固型物下调至5.30新西兰元。该预估是2008/09年以来最低。
“这个预估价反映出全球经济环境的前景不确定，并预期地缘政治事件和供需失衡将继续造成乳制品价格波动，”恒天然执行长Officer Theo在声明稿中说。
预估收购价从6.00新西兰元下调，是对今年迄今全球乳制品大跌44%的回应，也意味着7月的支付价较上年同期大幅跌落，当时为8.40新西兰元的记录高位。
农户收入将因而减少54亿新西兰元，对新西兰1,800亿美元的名义GDP造成的影响约有2%。
分析师认为，收购预估价今年还有可能会进一步下调，因为俄罗斯为回应制裁而实施了乳制品进口禁令，由此导致全球供应大增，压垮全球乳价。
恒天然并宣布今年7月为止该公司净利下滑76%至1.79亿新西兰元，息税前常态利润下滑50%至5.03亿新西兰元，符合该公司下修后的预估。
在中国竞争激烈的婴儿配方奶市场，恒天然还在努力争取品牌优势。上月该公司宣布将斥资37亿元收购贝因美20%股权，拟在澳洲组建合资公司。 (完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。