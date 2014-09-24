修正-澳新汇市：新西兰元触及一年新低，澳元徘徊在七个月低点附近

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
(更正：正文第三段应为“新西兰央行”，而非“新西兰元央行”)
路透悉尼/惠灵顿9月24日 - 澳元和新西兰元周三大幅下挫，在全球经济增长忧虑和大宗商品价格下跌的共同作用下，两大货币触及低点。
新西兰元 跌幅收窄，之前乳业巨头恒天然(Fonterra)大幅下调了对奶农的支付价格预期。乳品是该国最重要出口产品。
新西兰元/美元下跌至0.8065美元，周二该货币对就下跌了将近1%，至0.8042，为一年多最低。7月触及新高之后下跌了8%，部分原因是外界预期新西兰央行今年不会再加息。
新西兰最大乳制品企业恒天然删减当季支出预估，较六周前的估值减少12%之多。
此一预估代表新西兰国民收入将削减逾50亿新西兰元。
主要技术支撑位在0.7947美元，即0.7670–0.8839涨势的76.4%回档位。
澳元兑美元 持于0.8855美元，触及七个月低位0.8839美元。
本月澳元已跌逾5%，主要因为美元强劲。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较预期更早升息的臆测推升美元。
铁矿石价格大跌亦令澳元承压。(完)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法