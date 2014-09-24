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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 12:34 BJT

修正-澳新汇市：新西兰元触及一年新低，澳元徘徊在七个月低点附近

(更正：正文第三段应为“新西兰央行”，而非“新西兰元央行”)

路透悉尼/惠灵顿9月24日 - 澳元和新西兰元周三大幅下挫，在全球经济增长忧虑和大宗商品价格下跌的共同作用下，两大货币触及低点。

新西兰元 跌幅收窄，之前乳业巨头恒天然(Fonterra)大幅下调了对奶农的支付价格预期。乳品是该国最重要出口产品。

新西兰元/美元下跌至0.8065美元，周二该货币对就下跌了将近1%，至0.8042，为一年多最低。7月触及新高之后下跌了8%，部分原因是外界预期新西兰央行今年不会再加息。

新西兰最大乳制品企业恒天然删减当季支出预估，较六周前的估值减少12%之多。

此一预估代表新西兰国民收入将削减逾50亿新西兰元。

主要技术支撑位在0.7947美元，即0.7670–0.8839涨势的76.4%回档位。

澳元兑美元 持于0.8855美元，触及七个月低位0.8839美元。

本月澳元已跌逾5%，主要因为美元强劲。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较预期更早升息的臆测推升美元。

铁矿石价格大跌亦令澳元承压。(完)
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