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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 11:06 BJT

《全球市场》亚股因叙利亚空袭而受挫，美债收益率下滑压制美元

布兰特原油 下跌0.37美元，报每桶96.48美元。

金价下滑，因叙利亚空袭后带动的避险买盘消退。现货金 跌0.1%报每盎司1,221.60美元。

期铜陷于三个月低点，此前纽蒙特矿业(Newmont Mining) 调升该公司铜产量预估，且迹象显示全球经济脆弱。

伦敦金属交易所三个月期铜 近持平，报每吨6,719美元，周一跌至三个月低点每吨6,707.25美元。(完) (编译 李春喜/艾茂林/戴素萍/张若琪 审校 张涛/高琦/杜明霞)
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