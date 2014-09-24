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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 11:19 BJT

台湾债市：RP利率持稳，公债交投萎缩令券商融资需求减少

路透台北9月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持稳。证券交易商表示，近期台湾公债成交量萎缩，券商间公债融资需求减少，公司债部分则变化不大，公债及公司债RP利率皆暂持在既有区间不变。

市场人士指出，尽管投信端面临季底赎回压力，资金分配稍嫌不均，但银行端短钱满溢，令目前季底资金紧缩效应并不明显，RP利率依旧维持原有利率水准。

〞还没有季底紧缩状况出来。〞一本地证券商交易员说。

交易人士并表示，市场关注周五交割因子较多，尤其是10年期公债周五将交割400亿台币，其中银行及券商得标比重较高，料明天起得标者将陆续调度资金因应交割需求，可能带动RP市场资金情势较为趋紧。

台湾央行昨日标售的10年103/13期公债 得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%；各行业的得标比重方面，银行业得标比重65%、证券业28.25%、票券业6.75%、保险业0%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，少量跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，均与上日相同。

本周主要公债/公司债/金融债发行预估将达548亿台币，落点分别为周三聚隆 4亿；周四台北富邦银行37亿；周五华南银行79亿、第一银行10亿、大众银行 9亿、台湾工银 6亿、10年期公债400亿发行。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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