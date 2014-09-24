台湾债市：RP利率持稳，公债交投萎缩令券商融资需求减少

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透台北9月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持稳。证券交易商表示，近期台湾公债成交量萎缩，券商间公债融资需求减少，公司债部分则变化不大，公债及公司债RP利率皆暂持在既有区间不变。
市场人士指出，尽管投信端面临季底赎回压力，资金分配稍嫌不均，但银行端短钱满溢，令目前季底资金紧缩效应并不明显，RP利率依旧维持原有利率水准。
〞还没有季底紧缩状况出来。〞一本地证券商交易员说。
交易人士并表示，市场关注周五交割因子较多，尤其是10年期公债周五将交割400亿台币，其中银行及券商得标比重较高，料明天起得标者将陆续调度资金因应交割需求，可能带动RP市场资金情势较为趋紧。
台湾央行昨日标售的10年103/13期公债 得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%；各行业的得标比重方面，银行业得标比重65%、证券业28.25%、票券业6.75%、保险业0%。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，少量跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，均与上日相同。
本周主要公债/公司债/金融债发行预估将达548亿台币，落点分别为周三聚隆 4亿；周四台北富邦银行37亿；周五华南银行79亿、第一银行10亿、大众银行 9亿、台湾工银 6亿、10年期公债400亿发行。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法