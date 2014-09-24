背景资料：美国“税负倒置”新规可能影响哪些交易

加拿大股市：升至近两周高位，因法国大选结果令投资者松一口气
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
美国医疗科技集团美敦力(Medtronic) 正致力于在今年底或明年初，完成与爱尔兰柯惠医疗(Covidien) 429亿美元的并购交易。若放弃交易，美敦力将付出8.5亿美元的分手费。美敦力发言人Fernando Vivanco周一向路透表示，“我们正在研究财政部的举措。我们会在全面评估后，发布对柯惠医疗并购案可能潜在影响的看法。”
预计今年第四季完成税负倒置的两家美国药企可能也将受新规制约。宾夕法尼亚州的Auxilium Pharmaceuticals 计划支付3.46亿美元股份收购加拿大眼药商QLT ，并迁往加国不列颠哥伦比亚省(卑诗省)。若Auxilium取消交易，就得掏出2,840万美元。同时，Salix Pharmaceuticals 在完成收购意大利药企Cosmo Pharmaceuticals SpA 的爱尔兰分公司后，税籍将迁往爱尔兰--尽管路透报导称，部分Salix大股东反对该方案。Salix取消交易的代价是2,500万美元。
油田服务公司C&J Energy Services 根据与百慕大群岛商Nabors Industries 的交易，可能将税籍迁往海外。价值28.6亿美元的该交易预计在2014年底前完成，如果交易泡汤，C&J Energy Services最多得掏出6,500万美元。(完) (编译 张涛/王丽鑫/朱晓军；审校 郑茵/张若琪)
路透多伦多4月24日 - 加拿大股市主要股指周一升至近两周高位，受金融股大幅上涨提振，因投资者欢迎法国大选结果，该选举抑制了另一个欧盟核心成员国法国退出欧盟的风险。
路透首尔4月25日 - 韩国央行周二公布的调查结果显示，韩国4月消费者对经济感到更乐观，为决策者对国内情况改善且未来几个月进一步增强的乐观看法提供理据。
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。