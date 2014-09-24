背景资料：美国“税负倒置”新规可能影响哪些交易

美国医疗科技集团美敦力(Medtronic) 正致力于在今年底或明年初，完成与爱尔兰柯惠医疗(Covidien) 429亿美元的并购交易。若放弃交易，美敦力将付出8.5亿美元的分手费。美敦力发言人Fernando Vivanco周一向路透表示，“我们正在研究财政部的举措。我们会在全面评估后，发布对柯惠医疗并购案可能潜在影响的看法。”

预计今年第四季完成税负倒置的两家美国药企可能也将受新规制约。宾夕法尼亚州的Auxilium Pharmaceuticals 计划支付3.46亿美元股份收购加拿大眼药商QLT ，并迁往加国不列颠哥伦比亚省(卑诗省)。若Auxilium取消交易，就得掏出2,840万美元。同时，Salix Pharmaceuticals 在完成收购意大利药企Cosmo Pharmaceuticals SpA 的爱尔兰分公司后，税籍将迁往爱尔兰--尽管路透报导称，部分Salix大股东反对该方案。Salix取消交易的代价是2,500万美元。

油田服务公司C&J Energy Services 根据与百慕大群岛商Nabors Industries 的交易，可能将税籍迁往海外。价值28.6亿美元的该交易预计在2014年底前完成，如果交易泡汤，C&J Energy Services最多得掏出6,500万美元。(完) (编译 张涛/王丽鑫/朱晓军；审校 郑茵/张若琪)