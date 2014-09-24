美国国务卿克里呼吁朝鲜关闭“邪恶的”劳改营

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月23日 - 美国国务卿克里周二呼吁朝鲜关闭劳改营，称劳改营的存在以及系统性的虐待、惩罚和处决给朝鲜抹黑。
“我们呼吁朝鲜政府关闭这些劳改营，关闭这个邪恶的系统，”克里在联合国会议前的一个活动上说道。
“我们无法无视这些严重侮辱人性的行为，无法接受。默不作声是最大的伤害。”
克里提到了2月的一份联合国专家组报告，该报告指责朝鲜犯下反人类罪行；克里还称过去50年间朝鲜对政治犯的处决可能达到了大屠杀的程度。
朝鲜批驳该报告是谎言和捏造。
“朝鲜领导层的表现似乎可能是对我们的担忧无动于衷，似乎我们说什么都无法穿透朝鲜自我设定的孤立，但朝鲜领导人在一定程度上确实明白他们的行为在世界面前给朝鲜抹黑，”克里指出。
“朝鲜的与世隔绝不能再被(外部世界)当做默不作声、视而不见或无所作为的借口了。”（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法