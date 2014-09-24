美国个股：星巴克将以9.14亿美元买断星巴克日本业务股权

路透9月23日 - 星巴克 周二表示，公司计划买断星巴克咖啡日本有限公司(Starbucks Coffee Japan) 60.5%的股权。交易规模大约9.135亿美元，分两步进行。

自1995年以来，星巴克咖啡日本有限公司一直作为星巴克及其合作伙伴Sazaby League之间的合资公司运营。

星巴克在声明中称，今年夏季Sazaby就与其进行了接触，有意向星巴克出售持有的星巴克日本业务股权。星巴克是全球最大的咖啡连锁店。

目前星巴克在日本有1,000多家咖啡连锁店。以咖啡店营收衡量，日本是星巴克第二大市场。

Sazaby手中所持39.5%的股权将自9月26日起开始标售，价格为每股956日圆，总值550亿日圆(大约5.05亿美元)。交易完成后，星巴克将持有星巴克咖啡日本有限公司79%的权益。

这之后不久，星巴克将开始购买剩余的21%的股权，这部分由公众股东和该公司普通股期权持有人持有，收购价格每股1,465日圆，总值445亿日圆(约合4.085亿美元)。

该公司称，1,465日圆的收购价比星巴克咖啡日本有限公司30天平均股价高出11.6%，较9月22日收盘价高4.7%，较星巴克支付Sazaby的价格高51.8%。

星巴克称，此次收购过程中的所有步骤已通过星巴克、Sazaby和星巴克咖啡日本有限公司三家董事会的一致批准，预计交易将在2015自然年的上半年全部完成。

星巴克预计，若不计入特殊项目，此交易将立即产生获利。