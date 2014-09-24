美国个股：星巴克将以9.14亿美元买断星巴克日本业务股权

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透9月23日 - 星巴克 周二表示，公司计划买断星巴克咖啡日本有限公司(Starbucks Coffee Japan) 60.5%的股权。交易规模大约9.135亿美元，分两步进行。
自1995年以来，星巴克咖啡日本有限公司一直作为星巴克及其合作伙伴Sazaby League之间的合资公司运营。
星巴克在声明中称，今年夏季Sazaby就与其进行了接触，有意向星巴克出售持有的星巴克日本业务股权。星巴克是全球最大的咖啡连锁店。
目前星巴克在日本有1,000多家咖啡连锁店。以咖啡店营收衡量，日本是星巴克第二大市场。
Sazaby手中所持39.5%的股权将自9月26日起开始标售，价格为每股956日圆，总值550亿日圆(大约5.05亿美元)。交易完成后，星巴克将持有星巴克咖啡日本有限公司79%的权益。
这之后不久，星巴克将开始购买剩余的21%的股权，这部分由公众股东和该公司普通股期权持有人持有，收购价格每股1,465日圆，总值445亿日圆(约合4.085亿美元)。
该公司称，1,465日圆的收购价比星巴克咖啡日本有限公司30天平均股价高出11.6%，较9月22日收盘价高4.7%，较星巴克支付Sazaby的价格高51.8%。
星巴克称，此次收购过程中的所有步骤已通过星巴克、Sazaby和星巴克咖啡日本有限公司三家董事会的一致批准，预计交易将在2015自然年的上半年全部完成。
星巴克预计，若不计入特殊项目，此交易将立即产生获利。
星巴克股价在盘后交易中基本持平，报73.96美元。(完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。