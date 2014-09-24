更新版 2-中国汇市：人民币窄幅振荡后收升，短期内市场观望情绪难改

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 人民币随中间价收升
* 盘面供求力量大体均衡
* 市场以自发调节为主
* 近期人民币持稳走势或延续 (更新收盘报价和评论)
路透北京9月24日 - 中国人民币兑美元 周三随中间价收升。盘间维持窄幅波动，结购汇力量大体均衡。交易员表示，今日未见明显中资大行结汇支撑人民币，短期内观望情绪仍料主导市场。
他们指出，今天的购汇力量主要来自一些央企派息及少量油盘购汇，结汇亦有表现，整体供求相对均衡；短期内预计汇率表现稳定，十一长假前料难看到较大变化。
“（美元价格）上一下，打下来，跌下去，又能拉起来。适合低接高抛的风格，追高杀跌反而容易亏钱。”一股份行交易员认为，短期内汇率仍会以区间振荡为主。
交易员认为，目前中国经济面整体仍偏弱，此前海外对冲基金做空人民币遭央行及时出手压制，短期内人民币走势料相对平稳。但人民币贬值压力犹存，后市需关注央行调控力度。
全球汇市方面，美元指数 持稳在84.621，逼近周一所创的四年高位84.861。新西兰元和澳元双双上涨约0.5%，也加强了美元涨势整理的感觉，不过基调仍然正面。美元指数已经连续10周上扬，因市场猜测美联储将可能更早升息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1346 6.1378 0.05% 中间价 6.1462 6.1470 0.01% 成交额 168亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.20% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.1341 6.1373 2014年来即期升贬值幅度 -1.32% 1年期美元/人民币掉期升水< 1265 CNY1Y=CFXS>
离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :40 1年期NDF 6.2260/90 6.229 CNH即期 6.1360/80 6.1419
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 李然/张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。