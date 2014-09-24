《KEMP专栏》提高能效对美国能源革命的影响远大于页岩气

布兰特指标原油价格已经跌破一些分析师所认为的底部--每桶100美元，因有迹象显示需求乏力且市场供应过剩。

从理论上讲，价格下跌是让市场回归平衡的手段，因其可以放慢需求下滑的速度，甚至可能重拾一些已经失去的消费，同时还能限制供应增长。

过去的经历显示，油价需要跌上一段时间，才能阻止需求的下滑，并遏制最近几年在新生产方面的巨额投资(在俄罗斯、中国和阿根廷等很多地方，这种投资仍在进行)。

但想要让市场完全恢复平衡，油价可能需要在更低水平维持更长时间，这是大多数生产商都不敢承认的。

有大量的额外页岩油可以在远低于每桶100美元的价格水平投产，还能赚钱，从而让油市维持充足供应。

需求层面，石油将继续面临来自天然气的激烈竞争，天然气不仅是一种更清洁的能源，而且更便宜(至少在北美是如此)。

关键的一点是，大多数的需求下滑是因能效法规和监管条款造成的，成了体系中固有的东西，不易发生逆转。

即便油价下跌，发达经济体的政府也不大可能放松对此的推动，因为这对他们的气候变化策略而言尤为重要。

事实上，发达国家可能以增税和加强监管，来反对石油需求复苏。

如果需求能回来一部分，也将会是在发展中国家，而不会是北美和西欧。而即便在发展中国家，油价也可能需要在更低水准维持更久，超出很多预测者目前的预期。(完)