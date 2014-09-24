基金产业：美国证交会在调查PIMCO旗下一ETF是否人为夸大回报--WSJ

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透9月23日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士的话报导，美国证券交易委员会(SEC)正在调查太平洋投资管理公司(PIMCO)是否人为夸大Pimco Total Return ETF 的回报。
华尔街日报援引消息人士报导，调查已开展数月，目的是查证这支规模36亿美元的基金是否以折扣价买入投资品，但在不久之后计算持仓价值时又根据这些投资的较高价值计算。
报导称，证交所正在调查Pimco是否向投资者提供有关该基金表现的虚假信息。
华尔街日报援引该公司发言人的话称，Pimco一直在这件未公开的事件上配合SEC的调查，公司非常认真地履行对客户的监管义务和责任。公司认为自身的定价程序完全适当，符合最佳行业常规。
未联系到证交会予以置评。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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