基金产业：美国证交会在调查PIMCO旗下一ETF是否人为夸大回报--WSJ

路透9月23日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士的话报导，美国证券交易委员会(SEC)正在调查太平洋投资管理公司(PIMCO)是否人为夸大Pimco Total Return ETF 的回报。

华尔街日报援引消息人士报导，调查已开展数月，目的是查证这支规模36亿美元的基金是否以折扣价买入投资品，但在不久之后计算持仓价值时又根据这些投资的较高价值计算。

报导称，证交所正在调查Pimco是否向投资者提供有关该基金表现的虚假信息。

华尔街日报援引该公司发言人的话称，Pimco一直在这件未公开的事件上配合SEC的调查，公司非常认真地履行对客户的监管义务和责任。公司认为自身的定价程序完全适当，符合最佳行业常规。