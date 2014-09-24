中国货币市场：跨季需求推升七天回购利率，新股申购对资金扰动有限

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海9月24日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 七天期品种上涨。交易员表示，尽管开盘价走低，但跨季资金需求推升七天回购；其余期限品种供给则相对充裕，利率基本持稳。今日新股申购虽较为集中，但对银行间资金扰动有限。
他们并指出，明日面临例行存款准备金调整，但多数机构认为对资金面影响亦不大，短期预期仍偏乐观。
“蛮松的啊，一片欢乐祥和，虽然今天新股比较多，但是市场还是松啊，本来以为今天要小波动一下的 ，”上海一银行交易员称。
她认为，尽管大行把开盘价定的比较低，但七天利率上涨也算合理，毕竟跨季了，再不涨也不合理了；跨季资金需求14天期限品种也有，但是七天相对集中。
本周沪、深两个交易所共有12支股票首次公开发行(IPO)，其中11支网上申购日为今日和明日。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )
不过，新股申购对交易所资金影响则较为明显。上海另一银行交易员表示，交易所资金利率涨幅较大，受新股扰动明显，而银行间相对影响较小；此外，近期银行间还会出现午后不少机构减点出隔夜资金的现象。
中国交易所市场隔夜质押回购利率 今日早间最高一度达到19.15%，七天期限品种 最高达15.10%；不过随后价格则有所回落，隔夜和七天期回购最新成交在10%-11%附近。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6830 2.7126 -2.96
七天 3.2943 3.1383 +15.60
14天 3.3571 3.3145 +4.26
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 10.0000 1.1100 +889.00
七天 11.1000 9.0350 +206.50
14天 5.5500 4.5500 +100.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7600 2.7900 -3.00
七天 3.3400 3.1300 +21.00
14天 3.3500 3.4500 -10.00
Shibor
其中:隔夜 2.6910 2.7160 -2.50
七天 3.1420 3.1110 +3.10
三个月 4.5741 4.5870 -1.29
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 吴云凌/张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。