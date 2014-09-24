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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 12:26 BJT

中国货币市场：跨季需求推升七天回购利率，新股申购对资金扰动有限

路透上海9月24日 - 中国银行间资金市场周三主要回购利率 七天期品种上涨。交易员表示，尽管开盘价走低，但跨季资金需求推升七天回购；其余期限品种供给则相对充裕，利率基本持稳。今日新股申购虽较为集中，但对银行间资金扰动有限。

他们并指出，明日面临例行存款准备金调整，但多数机构认为对资金面影响亦不大，短期预期仍偏乐观。

“蛮松的啊，一片欢乐祥和，虽然今天新股比较多，但是市场还是松啊，本来以为今天要小波动一下的 ，”上海一银行交易员称。

她认为，尽管大行把开盘价定的比较低，但七天利率上涨也算合理，毕竟跨季了，再不涨也不合理了；跨季资金需求14天期限品种也有，但是七天相对集中。

本周沪、深两个交易所共有12支股票首次公开发行(IPO)，其中11支网上申购日为今日和明日。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

不过，新股申购对交易所资金影响则较为明显。上海另一银行交易员表示，交易所资金利率涨幅较大，受新股扰动明显，而银行间相对影响较小；此外，近期银行间还会出现午后不少机构减点出隔夜资金的现象。

中国交易所市场隔夜质押回购利率 今日早间最高一度达到19.15%，七天期限品种 最高达15.10%；不过随后价格则有所回落，隔夜和七天期回购最新成交在10%-11%附近。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6830 2.7126 -2.96

七天 3.2943 3.1383 +15.60

14天 3.3571 3.3145 +4.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.0000 1.1100 +889.00

七天 11.1000 9.0350 +206.50

14天 5.5500 4.5500 +100.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7600 2.7900 -3.00

七天 3.3400 3.1300 +21.00

14天 3.3500 3.4500 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.6910 2.7160 -2.50

七天 3.1420 3.1110 +3.10

三个月 4.5741 4.5870 -1.29

-----------------------------------------------------------(完)

(发稿 吴芳; 审校 吴云凌/张喜良)
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