台湾货币市场：一周短率区间高位攀升，有大户暂停供给跨季拆款资金

* 一周短率区间高位攀升至6月季底以来新高

* 一特定大型金融机构暂停供给跨季拆款资金

* 短票利率仍持在既有区间

记者 詹静宜

路透台北9月24日 - 台湾银行间跨季短率周三区间高位仍承压。资金调度人士表示，今日一家特定大型金融机构暂停供给跨季拆款资金，增添市场跨季资金调度难度，令今起即可跨季的一周天期短率区间高位攀升至6月季底以来高位。

他们指出，一家特定大型金融机构上周三甫松口将承作跨季拆款，今日即宣告暂停供给跨季拆款资金，致原本供不应求的跨季资金情势雪上加霜，目前银行间维持短钱满溢但跨季资金偏紧的态势。

〞跨季拆款今天暂停，这几天都不承作跨季拆款。〞该家暂停供给跨季资金的特定大型金融机构交易主管说。

交易人士认为，银行间为顾及月底资本适足率(BIS)计算，跨季资金供给方仍为少数，银行跨季拆款以到期续作为主，新承作跨季拆款资金难觅，且对个别金融机构仍有额度上限控管，也提高跨季资金调度的困难，料本周跨季短率区间高位仍将续处高档。

本地时间12:05时：

--台币兑美元 早盘收贬0.9分报30.249。

--台湾加权股价指数 上涨0.26%，报9,108.68点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收报0.386%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日为0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.385-0.550%，上日为0.380-0.470%。两周拆款利率区间则暂在0.388-0.550%，上日在0.388-0.560%。

**短票利率持平上日**

短票市场方面，大型票券商指出，市场保守因应季底紧缩效应，对季底落点控管谨慎， 大多先行避开落点季底附近，令周三发票量仍旧偏少，至于短票利率则大致持平于上日。

〞季底前跨季短票都会照常承作。〞一位特定大型金融机构交易员说。

票券商资调人士并称，目前有两家特定大型金融机构开放0.70%的高利率承作跨季短票，短票市场资金调度较趋稳定；而因一家特定大型金融机构暂停承作跨季拆款，使跨季资金需求转向短票市场因应，带动短票利率区间高位交投略显增温。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.64%，少数成交在0.65-0.70%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.630%，前日则为0.640%，目前短票利率水准变化不大。

台湾央行今日存单到期金额2,737.5亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆2,803.6亿台币，本周余日落点分别为周四3,982亿及周五1,108.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负4亿台币，累积超额准备为1,996亿台币、加计前期1%的超额准备为2,602亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周三持稳。证券交易商表示，近期台湾公债成交量萎缩，券商间公债融资需求减少，公司债部分则变化不大，公债及公司债RP利率皆暂持在既有区间不变。

市场人士指出，尽管投信端面临季底赎回压力，资金分配稍嫌不均，但银行端短钱满溢，令目前季底资金紧缩效应并不明显，RP利率依旧维持原有利率水准。

〞还没有季底紧缩状况出来。〞一本地证券商交易员说。

交易人士并表示，市场关注周五交割因子较多，尤其是10年期公债周五将交割400亿台币，其中银行及券商得标比重较高，料明天起得标者将陆续调度资金因应交割需求，可能带动RP市场资金情势较为趋紧。

台湾央行昨日标售的10年103/13期公债 得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%；各行业的得标比重方面，银行业得标比重65%、证券业28.25%、票券业6.75%、保险业0%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，少量跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，均与上日相同。