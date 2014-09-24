更新版 1-《中国企业债发行日程表》--9月24日

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(新增更多内容) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 鄂州城建投资 7 7 9/18簿记建档 6.68% AA 9/19-9/25 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 嘉峪关市城市 10 7 9/22簿记建档 7.83% AA- 9/23-9/25 国开证券 基础设施建设投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/酒泉钢铁(集团)提供担保) 平安证券 ========================================================================================= 溧水经济技术 12 7 9/19簿记建档 6.27% AA 9/22-9/26 国信证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 孝感高创投资 8 7 9/19簿记建档 6.87% AA 9/22-9/26 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 建湖县开发区 13 7 9/24簿记建档 上限8.10% AA 9/25-9/26 广发证券 建投 (第3-7年末每年偿还20%本金) 长城证券 ========================================================================================= 昆明经济技术 12 7 9/24簿记建档 上限8.00% AA 9/25-9/26 平安证券 开发区投资(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 西安国际陆港 9 7 9/22簿记建档 7.90% AA- 9/23-9/28 西部证券 投资发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用和东北中小企业信用再担保担保提供担保) ========================================================================================= 贵阳经济技术 9 7 9/25簿记建档 *上限8.00% AA 9/26-9/29 东方花旗证券 开发区国资投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 宣城经济技术 9 7 -- 7.95% AA- 9/22-10/8 国元证券 开发区建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 天能电池集团 4 6 9/26簿记建档 上限8.5% AA 9/29-10/10 新时代证券
(第3年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权/天能动力国际提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 兖州市惠民城建投 3 6 9/26簿记建档 上限7.50% AA 9/28-9/30 华泰联合证券 小微企业增信集合债 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 康熙泽；审校 李然)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。