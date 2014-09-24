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亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--9月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        预估值       前值
    
    9月25日(四)
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                     8月          +1.9%       +1.8%
                  民间贷款                                            -1.5%       -1.6%
                  M3三个月移动平均年增长率                              --        +1.5%
    0800  意大利薪资通胀(较前月)                         8月            --         持平
                        (较上年同期)                                    --        +1.1%
    0900  意大利经季节调整零售销售(较前月)               7月            --         持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                        --        -2.6%
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  9月           正30        正37 
     --   美国建筑许可(万户)                       　 8月修正值         --         99.8
    1230  美国耐久财订单                                    8月      -18.0%      +22.6%
             扣除运输的耐久财订单                                     +0.7%       -0.7%
             扣除国防的耐久财订单                                    -19.2%      +24.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单                               +0.5%       -0.7%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              9月20日当周        30.0        28.0
             四周均值(万人)                                             --        29.95
             续请失业金人数(万人)                   9月13日当周       245.0       242.9
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)             9月初值         --         58.8
                  服务业PMI                                            59.0        59.5
    2100  韩国消费者信心指数                             9月            --          107
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   8月           +3.2%       +3.3%
              全国整体CPI                                               --        +3.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)               9月           +2.6%       +2.7%
              东京地区整体CPI                                           --        +2.8%
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值      预估值
    
    9月24日(三)
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)               9月初值          51.7        --  
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指数                       8月          1.35        --
    0800  意大利消费者信心指数                            9月         102.0       101.5
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                         9月         104.7       105.7
                 企业现况指数                                         110.5       110.2  
                 企业预期指数                                          99.3       101.2
    0900  意大利贸易收支(亿欧元)                        8月初值   顺差17.27        -- 
    1100  美国抵押贷款市场指数                       9月19日当周      338.4        --
                 再融资指数                                         1,297.5        --
    1400  美国新屋销售年率(万户)                          8月          50.4        43.0   
          美国新屋销售(较前月)                                       +18.0%        --   
    (完)
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