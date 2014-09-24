主要国家经济指标预测--9月25日****

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月25日(四) 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +1.9% +1.8% 民间贷款 -1.5% -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.5% 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0900 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- 持平 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -2.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 正30 正37 -- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 99.8 1230 美国耐久财订单 8月 -18.0% +22.6% 扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.7% 扣除国防的耐久财订单 -19.2% +24.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.7% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月20日当周 30.0 28.0 四周均值(万人) -- 29.95 续请失业金人数(万人) 9月13日当周 245.0 242.9 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 58.8 服务业PMI 59.0 59.5 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 107 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +3.2% +3.3% 全国整体CPI -- +3.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 +2.6% +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月24日(三) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.7 -- 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指数 8月 1.35 -- 0800 意大利消费者信心指数 9月 102.0 101.5 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 104.7 105.7 企业现况指数 110.5 110.2 企业预期指数 99.3 101.2 0900 意大利贸易收支(亿欧元) 8月初值 顺差17.27 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 9月19日当周 338.4 -- 再融资指数 1,297.5 -- 1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 50.4 43.0 美国新屋销售(较前月) +18.0% -- (完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。