版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 25日 星期四 06:26 BJT

****日韩经济指标预测--9月25日-10月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 
 
    9月22日当周
  
    9月25日(四)
    2100 韩国消费者信心指数                            9月          --         107
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   8月         +3.2%     +3.3%
             全国整体CPI                                            --       +3.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               9月         +2.6%     +2.7%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.8%
    
    9/25-26日
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   卖超4,014
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超1,368    
    
    9月26日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    9月28日(日)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            8月          --    盈余67.4
    
    
    9月29日当周    
    9月29日(一)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   10月          --          75
    2300 韩国工业生产(较前月)                          8月          --       +1.1%
                     (较上年同期)                                   --       +3.4%
             服务业产出(较前月)                                     --       -0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      8月          --       -0.2%
                         (较上年同期)                               --       -5.9%
    2330 日本求才求职比                                8月          --        1.10
             失业率                                    8月          --        3.8%
    2350 日本工业生产                               8月初值         --       +0.4%
             一个月预估值                                           --       +1.3%
             两个月预估值                                           --       +3.5%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      8月          --       +0.5%
    
    9月30日(二)
    0130 日本加班工资                                  8月          --       +3.3%
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      8月          --      +24.4%
             房屋开工(较上年同期)                                   --      -14.1%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               9月          --       +0.2%
                              (较上年同期)                          --       +1.4%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第三季        正10       正12
                     大型非制造业景气判断指数                      正17       正19
                     小型制造业景气判断指数                         负1        正1
                     小型非制造业景气判断指数                         0        正2
                     大型企业资本支出                             +7.2%      +7.4%
                     小型企业资本支出                            -13.9%     -19.7%
    
    10月1日(三)
    0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      9月          --        50.3
    0000 韩国出口                                   9月初值         --       -0.2%
             进口                                                   --       +3.1%
             贸易收支(亿美元)                                       --      顺差34
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 9月          --        52.2    
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          9月          --     3,675.3
    
    10月2日(四)
    暂无重要数据公布。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐