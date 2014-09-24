美国与加拿大经济指标预测--9月25日-10月2日****

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月22日当周
9月25日(四)
-- 美国建筑许可(万户) 8月修正值 -- 99.8
1230 美国耐久财订单 8月 -18.0% +22.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.7% -0.7%
扣除国防的耐久财订单 -- +24.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月20日当周 30.0 28.0
四周均值(万人) -- 29.95
续请失业金人数(万人) 9月13日当周 245.0 242.9
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 58.8
服务业PMI 59.0 59.5
9月26日(五)
1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +8.3%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +4.6% +4.2%
GDP最终销售 +3.1% +2.8%
GDP民间消费 -- +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.1% +2.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 84.7 84.6
现况指数 98.0 98.5
预期指数 75.0 75.6
9月29日当周
9月29日(一)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 8月 -- +1.4%
1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- -0.2%
个人所得(较前月) +0.3% +0.2%
PCE物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
核心PCE物价指数(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) -- +1.5%
1400 美国成屋待完成销售指数 8月 -- 105.9
指数变动(较前月) -0.6% +3.3%
9月30日(二)
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 -- +0.3%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +2.9%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月)7月 +0.1% -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.0%
房价指数(较上年同期) +7.7% +8.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 62.0 64.3
1400 美国消费者信心指数 9月 92.5 92.4
10月1日(三)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 9月 1,700 1,753
1100 美国抵押贷款市场指数 9月26日当周 -- --
再融资指数 -- --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 9月 增加20.0 增加20.4
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.3
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 57.9
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 9月 58.0 59.0
投入物价分项指数 57.5 58.0
就业分项指数 57.2 58.1
新订单分项指数 -- 66.7
10月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 9月 -- 4.001
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月27日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 9月20日当周 -- --
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 648.0
1400 美国工厂订单(较上月) 8月 -8.7% +10.5%
耐久财订单(较上月) 8月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- --
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- --
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- --
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。