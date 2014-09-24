美国与加拿大经济指标预测--9月25日-10月2日****

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产

路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。