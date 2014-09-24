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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 13:08 BJT

《全球汇市》日本首相讲话提振日圆上扬，美元涨势停顿

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2853 1.2845 +0.06 -6.49 1.3745

美元/日圆 108.52 108.88 -0.33 +3.06 105.30

欧元/日圆 139.48 139.86 -0.27 -3.63 144.73

美元/瑞郎 0.9392 0.9398 -0.06 +5.20 0.8928

英镑/美元 1.6403 1.6386 +0.10 -0.92 1.6556

美元/加元 1.1074 1.1075 -0.01 +4.27 1.0620

澳元/美元 0.8865 0.8839 +0.29 -0.54 0.8913

新西兰元/美元 0.8076 0.8049 +0.34 -1.58 0.8206

澳元/日圆 96.200 96.240 -0.04 +2.50 93.850

新西兰元/日圆 87.640 87.640 +0.00 +1.42 86.410

英镑/日圆 178.01 178.41 -0.22 +2.11 174.33

澳元/新西兰元 1.0970 1.0975 -0.05 +1.12 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/艾茂林/王颖/张明钧/陈宗琦；审校 张涛)
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