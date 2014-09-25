专栏节选 :谁来抢救台股的成交量？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月25日出版的当期「老谢开讲」专栏) 九月二十二日台股拉出一记一○五．八点的大长黑，加权指数创下九一○六．二七点的新低纪录，先前还信心满满表示，在经历美国联准会决策、苏格兰公投及国内食安风暴的不确定因素之后，台股将回稳的金管会主委曾铭宗，在立法院财委会立即受到众立委的质疑，他坦言台股失动能，台股救量，本周是关键。

曾铭宗主委果然看出了重点，台股要先救量，曾主委说上市柜每日正常成交水准应是一一五○亿元上下，九月以来的集中市场成交量是七八四亿元，柜买市场是二○四亿元，合计约九八八亿元，确实低于正常水准。 曾主委打算射出第四箭把台股的量能找回来，这是值得肯定的方向，但台股想把量能找回来，若不能把先前错误的政策，包括证所税十亿大户条款及明年要上路的富人税调回来，曾主委只能在开放平盘下放空，开放当冲等略施小计，台股恐难找回大格局。

**台股不正常低量，是资本市场危机**

既然曾主委谈到台股必须优先救量，我们就先从量来观察，首先来看九月十五到十九日的一周，两岸四地股市的成交变化。这一周台股成交三六四二．○五亿元，ＯＴＣ成交一○一二亿元；香港恒生成交三六六二．五九亿港币，国企股成交六七二．八八亿港币。先拿港台两地来比一比，香港股市成交量几乎和台股完全一样，一边是三六六二．五九亿元，另一边是三六四二．○五亿元，香港略胜台股。但大家不要忘了港股是用港币计价，台湾是用新台币计价，这一来一回就差了将近四倍。

再看十九日那一周，正好是中国深沪股市创下金融海啸以来的超级天量，深圳股市一周成交九六九三．九九亿元人民币，上证成交八七一○．三六亿元人民币，两市加总是一．八四兆元人民币，若换算成新台币是八．九四四五兆元。如果拿周量比周量，中国深沪两市的成交量是台股的二十三．五六倍。

如果再拿来比香港还会更气人。十六日这一天香港出现八号风球，香港股市暂时休市，中午过后风力减弱，香港恢复上班，港股只开下半场，结果短短只有下午盘交易，港股成交量是五七七．三二亿港币，与台股全天交易的六八五．二八亿元新台币相差不多，但是若把港股换成新台币，当天成交量是二二五○．三亿元新台币。香港只交易半天，但成交量居然是台股的三．二八倍。回想台股在八○年代台湾钱淹脚目，成交量是港股的十几倍大，九七前后，台股成交量比港股大了三、四倍，如今剩下大约四分之一。台股不正常的低量，这才是资本市场的危机。

第二个值得注意的讯号是台股进入下半年的异常走势，今年上半年台股表现在两岸三地中最亮丽，二○一四年上半年台股拉出九．○七％的涨幅，但同一时间，上证下跌三．一九％，深证涨四．○九％，香港恒生跌○．四九％，国企股跌四．四五％，台股股价表现最出色。这一段时间，上证成交量大约都在五、六百亿元人民币之谱，深圳股市成交量约七、八百亿元人民币，而香港约四、五百亿港币，台股在七月二日还创下一五三七亿元新台币的大量，这显示台股在外资照拂之下，上半年仍维持了优势。

**下半年涨势不足，外资加码力道转弱**

但是进入下半年，单是第三季的七至九月价量来看，台股却是危机乍现，首先是台股出现了显着回档，从九三九三．○七点跌到九一三四．六五点，已逆势下跌二．七五％，反观这段时间，恒生指数涨到二五三六二．九八点，一度创下六年新高，最近港股回档，但下半年仍有三．三％的涨幅。

至于深沪股市下半年涨势更惊人，深证上半年已上涨四．○九％，下半年继续再涨一六．二八％，深圳Ｂ股更是创下历史新高，上证上半年下跌三．一九％，但下半年也拉出一一．七六％的涨幅，上海Ｂ股则有外资积极卡位，七月以来就从二一六．八五点大涨到二六四．七三点，单是今年下半年就拉出二二％的大涨幅。

由这个现象来看，台股进入下半年不但涨势不见了，外资加码力道也转弱，简单来说，内资、外资都跑了。先从代表内资的中小型ＯＴＣ指数来说，ＯＴＣ指数上半年拉出一八％的大涨幅，指数创了一五五．四二点的新高点，当日成交量达四二六．八五亿元。但是随着基亚连跌二十支停板，市场主力、丙种金主受创，ＯＴＣ指数一度跌到一三二．七二点，两个月暴跌一三．四％，成交量也一度缩到一七○亿元，这代表本土市场资金的流出。

另一个是代表外资力量的摩台指数，上半年摩台指数一度写下三四九．二七点的高价，ＯＴＣ指数大跌的时候，摩台指数一度撑在三四七．九七点，代表了外资对台股的信心。但是九月以后，外资买超转为卖超，摩台指数跌到三三一．○四点，濒临半年线，且外资在期货布下二一四七二口净空单，明显对台股后势投下否决票。

这一段期间，外资连续卖超代表台湾权值股的「台湾五○」，造成股价从六十九．九五元下跌到六十六．五五元，而外资大杀台积电、台达电、联发科、鸿海、日月光等大型权值股，更让台湾的加权指数「抬不起头来」，内外资都不捧场，台股只能且战且走。

而从价量关系来看，敏感的投资人都会发现，台股上半年很容易出现逾千亿元量能，但是到了下半年成交量却缩到六、七百亿元，或者是七、八百亿元之间，台股指数仍在九千多点，但是量能急缩，这是明显跌势讯号，且七月以来，大家都发现一些个股乍现强势一天，很快又恢复弱势，原来有买就有人卖，这是资金外逃最明显的讯号。

面对这个中、港股市价量齐扬，而台股连续萎缩的景象，原因只有一个，那就是沪港通对台股带来的致命杀伤力。日前港交所主席李小加来台推销沪港通，国内财经官员如临大敌，财政部长与金管会主委也都努力淡化沪港通的威力，但是人只有两只脚，钱有几百只脚，资金永远都在寻找有利的市场，单单看下半年沪市成交量从四、五百亿元人民币量增到二千多亿元人民币，深市也从七、八百亿元人民币，一下子跑到两千七百亿元人民币，港股也从四、五百亿港币上升到千亿港币，最简单来说，这是钱来了的讯号，数字会说话，只有政府眼睛可以假装不知道。

**沪港通卯力吸金，台股只能乾瞪眼**

目前全世界都出现抢钱的资本游戏，最近焦点都在阿里巴巴的上市，一家阿里巴巴上市会引起全球争相抢夺，这就是资金争夺战。先前阿里巴巴徘徊在香港上市或者是到美国挂牌？最后为了同股不同权问题难以解决，马云选择了纽约交易所，也让阿里巴巴成了美股重量级企业。

为了吸引全球资金青睐，马云特别在阿里巴巴的路演（roadshow）披挂上阵，他用流利的英语卯足全力推销阿里巴巴，目的是为了得到全球基金经理人的青睐，纵使像阿里巴巴那么高知名度的企业，都要全力吸收资金。

这次沪港通是中国借道香港，让全世界可以买到中国Ａ股，这一招草船借箭可说是一举数得，一方面不影响资金进出的控管，一方面，中国借道香港走向国际，而中国企业也可走向世界，将来中国股市也会因为沪港通在ＭＳＣＩ占有显着地位。中国政府此时正卯足全力对外吸金，但是台湾却嫌钱太多，正努力将钱赶跑。

台股下半年资金显着萎缩，沪港通是一个致命的因素，只有在香港股市进出的资深投资人才会感受到香港低税率的优势。在台湾息率虽高，但对高所得的人来说，有一半是要缴税的，尤其是明年富人税上路，实质所得税率将近五○％，因此，在香港领到三％息率的公司，仍优于台湾息率六％的公司。

台湾明年有两个极致命的杀伤力，一个是证所税的十亿大户条款，一个是富人税。先从证所税的十亿条款来说，明年起实施的证所税规定一年进出超过十亿元的「大户」必须课税，这是一个十分矛盾的政策，曾主委上任以来一直想办法为台股造量，但是，他的「三箭」都是雕虫小技，真正扼杀股市的是惩罚大户的条款。

大户是股市的造势者之一，对股市贡献大，如今股票交易多居然要被惩罚，这实在是违反自由经济的法则。

我曾经向江宜桦院长打了一个比方说，假如江院长夫人一年在ＳＯＧＯ刷卡超过十亿元新台币，请问百货公司会怎么对待她？也许百货公司会给院长夫人一张超级金卡，享受最大折扣优惠，甚至出门先派礼车接送。同样购买台股超过十亿元的「大户」，不但没有奖赏，还要抓去「鞭刑」，这实在是不符合拚经济之道。

而此时沪港通大开门户，当然大户乐于「投怀送抱」，香港的低税优势碰上竭泽而渔的高税负，资金自然选择了该走的方向。

这次沪港通为台湾股民搭建了一条直接通往中国Ａ股的便捷列车，威力绝不可小觑，过去台湾资金的西进以企业为主，不管是九○年代的传产业出走，或是二○○○年后电子业出走，出去的都是企业，这次会是个人，企业资金移动需要三、五年，个人资金移动只需要三、五天，台股迅速量缩，千万不可小看这个威力。

**十亿大户条款、富人税，扼杀台股动能**

另外一个是明年上路的富人税，由于超过一千万元所得净额的「富人」，最高税率从四○％提高到四五％，加上二代健保附加费，及两税合一抵扣率减半，实质税率已接近五○％，如果大家不健忘的话，应该都记得在○八年以前遗赠税率五○％的年代，台湾的有钱人总是想尽各种办法「藏钱」，现在忽然发现，大家最害怕的五○％遗产税变成了富人的所得税，有钱人不想尽办法逃跑才怪。

这次富人税通过，台湾的有钱人敢跳出来反对的人不多，但是有更多有钱人默默寻找资金避税的管道，不仅过去因遗赠税率从五○％降到一○％回流的钱不会再回来，这几年跑回来的钱也会积极再跑出去，这才是台湾经济立即而明显的危机。

台湾过去适用最高税率缴交所得税的「大户」只有○．六七％，却缴了五○．五三％的税，现在政府拿起枪管瞄准那些不到一％的人，这些人只能默默选择资金最有利的方向。

曾主委已经很清楚看出台股成交量不对的现象，他是很棒的官员，但是接下来要克服的是沪港通撞击下的台股十亿大户条款，及税率十分不合理的富人税，这两个核心问题不解决，任何造量措施都会徒劳无功。 。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。