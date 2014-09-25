专栏节选 :苏独公投教台湾的事--今周刊「谷月涵看台湾」

路透调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 苏格兰独立公投的结果，全世界大概就属台湾最感兴趣了。尽管全球各大报已大篇幅报导，但其涵义与对台湾的意义，还是值得讨论。
首先，苏格兰独派阵营抱持的基本观念是，国家规模较小，政府与人民更为接近，民主会发展得较好。不论哪种政体的大国，多由少数利益团体把持，与民众距离较远。苏格兰人早已厌倦由并非他们选出的托利党（Tories）统治，他们只希望拥有一个更包容、共享的社会。即使独立后能否实现愿望还是未知数，但这却是个极为合理的期待。
反对独立阵营纯粹由经济因素考量，大型经济体会比小型经济体来得成功。比方，美国是这次金融海啸的源头，却仍是全球最强的国家；当欧洲陷入负利率泥淖而无法自拔之际，美国是唯一考虑升息的大国。中国虽然也面临一些问题，但在一个世代里，中国从亚洲区的后段班，迅速蜕变为全球制造大国。
没有准备好一个独立后的货币，是独派最大的致命伤。十年前，欧元缺点已明显暴露，苏格兰独派并没有从欧元得到教训：要与远比自己强大，甚至可能不是那么友善的国家共组货币联盟，下场会比欧元更惨。
领导独立的苏格兰民族党（Scottish National Party），多年前便该创造，至少要规画一个与英镑连结的苏格兰镑。不这么做的原因，不是无能，便是故意隐瞒独立货币的重要性。不管是哪个，都彰显出他们尚未充分准备好独立，选民又怎会有信心投下赞成票呢？
另一个压抑苏独支持度的原因，我希望是普遍对民族主义的厌恶。美国密苏里州佛格森市爆发警察枪杀黑人事件时，那些指控美国种族歧视的人们，又转而支持苏格兰的单一民族主义，这些人实在虚伪极了。
当然，苏格兰民族主义还是有收获的，英国三个主要政党都承诺，愿意扩大并加快下放租税和支出权力（DevoMax），这似乎是个理想的解决方案；地方掌控自己事务的同时，也能享有较大经济规模的好处。很快地，威尔斯、康瓦尔（Cornwall），以及拥有特殊民族历史的英国其他地方，也会提出同样的要求。
DevoMax模式是仿效美国和德国的联邦或邦联制度，欧盟也是类似的模式。主权的观念持续在进化中，三、四百年前的单一主权国家已然消失，现代的全球政治体制，将会是个多层主权的综合体。
台湾只要能够比北京更能管理好这个岛屿，就是真正的国家；若是为了迎合卑劣的种族天性，让台湾成为只有本土台湾人的国家，将沦为排外的落后部族政治。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 曾祥进)
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
* 短率稳在区间低位，央行冲销转趋积极 * 预料新提存期初资金仍多，短率或仍向下 记者 董永年 路透台北4月28日 - 台湾银行间短率周五稳在区间低位。资金调度人士表示，月底银行操作保守，且缺口 普遍有限，多以到期续作为主。因应近期市场资金浮滥，央行冲销态度也转趋积极。 他们指出，昨日央行14天期存单发行金额达2,111.5亿台币，相较于两周前的1,878.9亿增加232.6亿台币 ，此外，近日央行冲销隔夜资金的态度也转趋积极，令市场过多流动性的状况稍见改善。 〞台币升成这样，当然有必要调节。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人员则表示，今日有央行七天期存单申购，所以操作比较保守一点。 身为拆入方的大型票券商资调人士称，由于民间资金充沛，近期分公司钱愈收愈多，拆款需求相对偏少。 市场人士认为，必须观察央行冲销力道的变化，这攸关下周进入新提存期后短率能否有效止稳不再下滑。 台湾央行周四发行9,980.5亿台币定存单，较今日到期定存单金
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：