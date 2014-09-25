专栏节选 :苏独公投教台湾的事--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月25日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 苏格兰独立公投的结果，全世界大概就属台湾最感兴趣了。尽管全球各大报已大篇幅报导，但其涵义与对台湾的意义，还是值得讨论。

首先，苏格兰独派阵营抱持的基本观念是，国家规模较小，政府与人民更为接近，民主会发展得较好。不论哪种政体的大国，多由少数利益团体把持，与民众距离较远。苏格兰人早已厌倦由并非他们选出的托利党（Tories）统治，他们只希望拥有一个更包容、共享的社会。即使独立后能否实现愿望还是未知数，但这却是个极为合理的期待。

反对独立阵营纯粹由经济因素考量，大型经济体会比小型经济体来得成功。比方，美国是这次金融海啸的源头，却仍是全球最强的国家；当欧洲陷入负利率泥淖而无法自拔之际，美国是唯一考虑升息的大国。中国虽然也面临一些问题，但在一个世代里，中国从亚洲区的后段班，迅速蜕变为全球制造大国。

没有准备好一个独立后的货币，是独派最大的致命伤。十年前，欧元缺点已明显暴露，苏格兰独派并没有从欧元得到教训：要与远比自己强大，甚至可能不是那么友善的国家共组货币联盟，下场会比欧元更惨。

领导独立的苏格兰民族党（Scottish National Party），多年前便该创造，至少要规画一个与英镑连结的苏格兰镑。不这么做的原因，不是无能，便是故意隐瞒独立货币的重要性。不管是哪个，都彰显出他们尚未充分准备好独立，选民又怎会有信心投下赞成票呢？

另一个压抑苏独支持度的原因，我希望是普遍对民族主义的厌恶。美国密苏里州佛格森市爆发警察枪杀黑人事件时，那些指控美国种族歧视的人们，又转而支持苏格兰的单一民族主义，这些人实在虚伪极了。

当然，苏格兰民族主义还是有收获的，英国三个主要政党都承诺，愿意扩大并加快下放租税和支出权力（DevoMax），这似乎是个理想的解决方案；地方掌控自己事务的同时，也能享有较大经济规模的好处。很快地，威尔斯、康瓦尔（Cornwall），以及拥有特殊民族历史的英国其他地方，也会提出同样的要求。

DevoMax模式是仿效美国和德国的联邦或邦联制度，欧盟也是类似的模式。主权的观念持续在进化中，三、四百年前的单一主权国家已然消失，现代的全球政治体制，将会是个多层主权的综合体。

台湾只要能够比北京更能管理好这个岛屿，就是真正的国家；若是为了迎合卑劣的种族天性，让台湾成为只有本土台湾人的国家，将沦为排外的落后部族政治。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。