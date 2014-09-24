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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 13:11 BJT

港股业绩：新世界发展13/14年度基本溢利升2.8%逊预期

路透香港9月24日 - 香港主要地产商--新世界发展 周三宣布，2013/14财政年度的基本溢利按年小升2.8%，逊市场预期。

不过，该公司期内在港物业合同销售则大幅超出原先100亿港元的目标，达到206亿港元，创下集团创立以来的纪录。

截至6月底止年度，新世界发展的撇除投资物业重估因素后的基本溢利为65.07亿港元，麦格理及瑞信此前分别预测为73亿及70亿港元。

公司的业绩声明称，去年第四季起发展商陆续加快推盘，加上今年5月政府宣布放宽双倍印花税对换楼人士的限制，整体销售气氛良好。

于13/14财年，新世界发展在香港的物业销售贡献主要来自元朗＂溱林＂、＂尚悦＂及＂溱柏＂，以及于过往财政年度落成之住宅项目沙田＂溱岸8号及马鞍山＂迎海＂等楼盘。

至于公司与港铁 、会德丰 等合作的尖沙咀豪宅项目＂Grand Austin＂迄今已售出99%的单位，销售总金额达到151.26亿港元。

至6月底止，新世界发展持有应占总楼面面积约760万平方尺土地储备可作即时发展用途，其住宅占420万平方尺。此外，公司在新界拥有1,930 万平方尺待更改用途之应占农地土地面积，为本港拥有最多农地储备的发展商之一。

投资物业方面，因期内尖沙咀崇光百货收回改建，及荃湾愉景新城商场进行翻新工程，令公司香港的租金收入升幅放缓，若撇除这两项目的影响，则期内在港租金收入按年升6.2%。

公布业绩前，新世界发展早盘收低0.51%，报9.72港元。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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