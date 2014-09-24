港股业绩：新世界发展13/14年度基本溢利升2.8%逊预期

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透香港9月24日 - 香港主要地产商--新世界发展 周三宣布，2013/14财政年度的基本溢利按年小升2.8%，逊市场预期。
不过，该公司期内在港物业合同销售则大幅超出原先100亿港元的目标，达到206亿港元，创下集团创立以来的纪录。
截至6月底止年度，新世界发展的撇除投资物业重估因素后的基本溢利为65.07亿港元，麦格理及瑞信此前分别预测为73亿及70亿港元。
公司的业绩声明称，去年第四季起发展商陆续加快推盘，加上今年5月政府宣布放宽双倍印花税对换楼人士的限制，整体销售气氛良好。
于13/14财年，新世界发展在香港的物业销售贡献主要来自元朗＂溱林＂、＂尚悦＂及＂溱柏＂，以及于过往财政年度落成之住宅项目沙田＂溱岸8号及马鞍山＂迎海＂等楼盘。
至于公司与港铁 、会德丰 等合作的尖沙咀豪宅项目＂Grand Austin＂迄今已售出99%的单位，销售总金额达到151.26亿港元。
至6月底止，新世界发展持有应占总楼面面积约760万平方尺土地储备可作即时发展用途，其住宅占420万平方尺。此外，公司在新界拥有1,930 万平方尺待更改用途之应占农地土地面积，为本港拥有最多农地储备的发展商之一。
投资物业方面，因期内尖沙咀崇光百货收回改建，及荃湾愉景新城商场进行翻新工程，令公司香港的租金收入升幅放缓，若撇除这两项目的影响，则期内在港租金收入按年升6.2%。
公布业绩前，新世界发展早盘收低0.51%，报9.72港元。(完)
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
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