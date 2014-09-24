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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 13:10 BJT

日本债市：大多上涨，跟随德债和美债升势

美国指标公债和长期公债收益率周二跌至9月11日以来低点。欧洲经济数据疲弱，令人担心全球经济增长；而美国空袭叙利亚境内伊斯兰国目标也引发了避险买盘。

欧洲数据显示，法国本月企业活动萎缩，德国制造业增速也放缓。分析师称，对全球经济增长放慢的担忧推低了欧洲债市收益率，并推高了对高收益的美债需求。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.0 0.065%

五年期公债 0.165% +0.0 0.165%

10年期公债 0.525% -1.0 0.535%

20年期公债 1.375% -1.0 1.385%

30年期公债 0.000% +0.0 1.670%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.83 +0.11 145.72

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 高琦/张涛)
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