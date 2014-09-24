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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 13:15 BJT

香港股市：早盘收高，受中国内地股市升势提振

路透香港9月24日 - 香港股市周三早盘收高，受中国内地股市延续前一交易日升势带动。

中午时分，恒生指数 上涨0.4%，报23,929.19点；恒生国企指数 升1.0%。

中国移动 涨0.7%，此前大陆媒体援引中国政府监管机构报导称，苹果 的iPhone 6手机正处于审批的最后阶段，结果将很快公布。中国电信 升1.7%。

银河娱乐 和金沙中国 仍拖累恒指，分别下跌0.9%和0.4%。巴克莱周二在研究报告中称，澳门9月博彩业营收料比上年同期下降14.5%。(完)
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