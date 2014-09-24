更新版 1-台湾央行：货币政策受美国影响大，通膨走高是短期现象

* 全球央行货币政策走向不同，台湾受美国影响大--央行总裁

* 8月通膨率走高是短期现象，全年1.5%左右可以接受

* 本次利率会议升息机会不高--分析师 (新增官员及分析师评论)

路透台北9月24日 - 台湾央行周三表示，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响；至于各方关注的近期通膨走高则是短期现象。

在周四央行理监事会议前，央行总裁彭淮南今日赴立法院报告时称，8月消费者物价指数(CPI)年增率走高是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。

“(今年CPI年增率)1.5%左右是可以接受的水准。”彭淮南指出，近期通膨走高主要是因仔猪下痢疫情等供给面因素，农委会已协调进口40个货柜的猪肉以调节价格。

台湾8月CPI较上年同期升2.07%，创一年半来新高。央行报告显示，当月食品类价格上涨5.6%，推升通膨率。

台湾官方8月中旬曾双双上调今年经济成长率及通膨率预估值分别至3.41%和1.64%，明年则估为3.51%及1.46%。

台湾央行本周一向立法院提出的业务报告指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。尽管台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。

**台湾央行不致升息**

本周四午后台湾央行将举行第三季的全体理监事会议。路透调查显示，央行将连续13季维持重贴现率在1.875%不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。

彭淮南表示，本次会议将会根据物价展望、及国内外经济情势做全盘考量，劳动市场也在考量当中。

凯基投顾分析师蔡耀德认为，“目前全球看不到通膨加速的情况，台湾主要是受到内部因素的影响，台湾央行升息最快也是明年第一季到第二季。”

他并补充说，电价调涨及外食费调升推高台湾CPI，但反观全球，因原物价格快速向下修正反而有通缩风险，全球看不到通膨加速的情况。全球经济缓增长，通膨无虞是大致的基调。

此外，房价方面，目前政府的调控收效，房市略有降温，估计台湾央行将不致加重着墨打房力道，温和调控是央行一贯的作法。

彭淮南也指出，今年1-8月建物成交量减少11%，成屋的部分包括台北市、新北市的房价指数下来，财政部即将推出房地合一课税，也将房价涨价预期心理降下来。