更新版 1-台湾央行：货币政策受美国影响大，通膨走高是短期现象

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 全球央行货币政策走向不同，台湾受美国影响大--央行总裁
* 8月通膨率走高是短期现象，全年1.5%左右可以接受
* 本次利率会议升息机会不高--分析师 (新增官员及分析师评论)
路透台北9月24日 - 台湾央行周三表示，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响；至于各方关注的近期通膨走高则是短期现象。
在周四央行理监事会议前，央行总裁彭淮南今日赴立法院报告时称，8月消费者物价指数(CPI)年增率走高是特殊且短期现象，9月会大幅下滑。
“(今年CPI年增率)1.5%左右是可以接受的水准。”彭淮南指出，近期通膨走高主要是因仔猪下痢疫情等供给面因素，农委会已协调进口40个货柜的猪肉以调节价格。
台湾8月CPI较上年同期升2.07%，创一年半来新高。央行报告显示，当月食品类价格上涨5.6%，推升通膨率。
台湾官方8月中旬曾双双上调今年经济成长率及通膨率预估值分别至3.41%和1.64%，明年则估为3.51%及1.46%。
台湾央行本周一向立法院提出的业务报告指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。尽管台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。
**台湾央行不致升息**
本周四午后台湾央行将举行第三季的全体理监事会议。路透调查显示，央行将连续13季维持重贴现率在1.875%不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。
彭淮南表示，本次会议将会根据物价展望、及国内外经济情势做全盘考量，劳动市场也在考量当中。
凯基投顾分析师蔡耀德认为，“目前全球看不到通膨加速的情况，台湾主要是受到内部因素的影响，台湾央行升息最快也是明年第一季到第二季。”
他并补充说，电价调涨及外食费调升推高台湾CPI，但反观全球，因原物价格快速向下修正反而有通缩风险，全球看不到通膨加速的情况。全球经济缓增长，通膨无虞是大致的基调。
此外，房价方面，目前政府的调控收效，房市略有降温，估计台湾央行将不致加重着墨打房力道，温和调控是央行一贯的作法。
彭淮南也指出，今年1-8月建物成交量减少11%，成屋的部分包括台北市、新北市的房价指数下来，财政部即将推出房地合一课税，也将房价涨价预期心理降下来。
台湾央行第二季时加大房市控管，进一步扩大房市管制区至新北市的五股、泰山、八里与莺歌，以及桃园的四个行政区。此外，调整高价住宅认定标准，最高贷款成数降为五成。全台湾不分区单一借款人第三户以上房贷，最高成数五成。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。