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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 13:42 BJT

国际油市：布兰特原油期货在97美元下方继续走低，因石油供应充足

“油价并未真正获得昨天中国制造业数据的支持，因为疲软的欧洲制造业数据紧随其后，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。

目前油价承压，即使美国制造业活动本月创下四年半高点，加上中东的紧张局势都未能逆转市场走势。

美国投资者正静候能源资料协会(EIA)的一周石油库存数据，以判断美国需求状况。该数据料周三稍晚出炉。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少650万桶。路透调查的分析师预估库存增长40万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 于春红/朱晓军/张涛)
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