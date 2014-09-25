《全球主要央行动态》--9月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月18日-9月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，其与美国联邦储备理事会(美联储/FED)所谓的退出策略持不同意见，是源于对不动产抵押贷款支持证券(MBS)的态度上。此前拉克尔就反对美联储购买MBS，因其认为单独挑选一个领域出来，会给予该领域优势地位。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，美联储应该明确像对抗通胀率过高一样致力于对抗过低通胀，并且应该修改其长期目标以体现这种承诺。柯薛拉柯塔在演讲稿中称，美联储还应该考虑为实现2%的通胀率目标设定两年的时间期限，并明确金融稳定性是制定货币政策的一个考虑因素。他还表示，在通胀低于2%目标的时候，美联储对于升息应该非常谨慎，因为这么做可能危及美联储的公信力以及通胀预期。

费城联邦储备银行宣布，总裁普洛瑟明年3月将退休。这将削弱美联储议息委员会中主张收紧政策一派的力量。达拉斯联储总裁费希尔明年4月也将离任，因此主张收紧政策一方的实力将被削弱。

圣路易斯联储总裁布拉德称表示，美联储需调整未来利率走向指引的沟通方式，成为又一位呼吁联储调整政策声明的决策者。他坚持美联储应在明年第一季末升息的观点，称经济数据强劲，且失业率较低。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，美联储应该很快开始升息，并且“渐进式和系统性地”进行。她表示对利率正常化“非常期待”，并称她认为经济目前可以承受升息，而且维持低利率太久将进一步催生金融市场的冒险行为。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储在撤除货币政策刺激举措时应当“格外耐心”，即便这样一来会让通胀率略微高于联储2%的目标水平。他还表示必须谨记货币政策无法解决就业市场所有问题，并担忧通胀的上行动能不足。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)表示，她认为美联储应全面检讨有关政策指引的沟通策略，或许可以把货币政策声明与对经济表现的预估挂钩。梅斯特在讲话中称，随着美联储结束危机时采取的刺激政策，其应该改变最近几年采用的质化(qualitative)前瞻性指引方式。这种前瞻性指引是通过承诺较长时间内维持目标利率在低位来压低长期利率。

**中国**

经济走弱促中国央行定向宽松加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，可以用预调微调的手段让广义货币供应量M2保持在13%左右。对于会不会降息的问题，陈雨露称还没有到下这个决心的时候。

华尔街日报(WSJ)报导称，中国央行行长周小川可能离任，这是中国高层围绕经济改革进行角力的结果。周小川是提倡金融改革的市场派。报导称，前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长的头号人选。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦称，如果存在威胁物价目标实现的风险，央行将毫不犹豫地调整货币政策。他还称，日本经济将继续温和复苏，4月上调消费税带来的阵痛在逐步消退。

黑田东彦认为当前日圆兑美元下跌没有什么大问题，强调汇率波动应反映经济基本面。至于近期日圆跌势是否过快，当前美元/日圆汇率是否仍有利于经济，黑田东彦不愿置评。他还称日本央行正试图尽快达成2%的通胀目标。

**欧洲大陆**

欧洲央行(ECB)首轮提供四年期贷款，银行业者的申请金额为826亿欧元，低于市场预期，刺激欧元兑美元短暂上扬，德债期货短暂下滑。申请金额偏低，令市场预期这将促使欧洲央行出台更多刺激措施，像是量化宽松(QE)。

欧洲央行执委普雷特警告称，不要过度解读欧洲央行首轮四年期贷款操作需求偏低的现象，他强调称这只是央行一整套政策举措的一部分。

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行准备好动用额外的非传统工具，必要时微调目前刺激通胀和欧元区经济成长的举措。德拉吉对欧洲议会经济暨货币事务委员会表示，他预期银行对其最新超长期贷款计划--即定向长期再融资操作(TLTRO)在12月推出时会有更多的需求。

德拉吉并称，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。

德国央行总裁魏德曼批评欧洲央行最近调降借款成本的举措以及购买资产支持证券的承诺，称此举减轻了政府实施必要改革的压力。魏德曼对明镜杂志表示，欧洲央行的这些举措已经超出了先前刺激银行业者扩大放贷的种种措施，且可能牺牲纳税人权益让银行业者免于承担风险。

瑞士央行维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20瑞郎不变，重申通过汇率干预来保卫该水平的承诺，还称准备好必要时“马上”采取进一步措施。瑞士央行总裁乔丹在接受瑞士电视台采访时称，瑞士央行没有排除负利率的可能。

挪威央行表示，首次升息将晚于预期，因该国经济正受到石油投资下滑和欧洲经济疲弱的困扰，不过今年也不存在降息的可能性。一如预期，央行维持指标利率在1.5%不变，自2012年3月以来一直维持该水平。

瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)表示，央行的下一步举措应当是降息，而不是将收紧政策的时间推后。

**英国**

英国央行发言人称，英国央行将不会在苏格兰公投结果出炉后发表评论。此前苏格兰选民在独立公投中决定继续留在英国。

英国央行公布一份研究显示，该央行3,750亿英镑(6,120亿美元)金融体系注资计划未能促进银行放贷，但有助于通过其他方式提振该国经济好转。

**澳洲**

澳洲央行表示，可能需要采取额外措施收紧银行的放贷业务。该央行警告指出，由于投资者活动超过房屋业主和企业的活动，房屋市场出现“失衡”。澳洲央行称，宏观经济和金融稳定面临的关键问题是，在当前低利率、房价强劲上涨和家庭负债上升的环境下，放贷业务是否足够保守。

**加拿大**

加拿大央行表示，利率可能必须较历史水准低大约1.5个百分点，才能确保加拿大经济满负荷运作。

加拿大央行副总裁连恩表示，该国货币政策可以与美国的政策不同，即便美联储退出超宽松刺激举措可能会提升加拿大利率，并令加元承压。他还警告称，美联储退出刺激政策可能给全球金融体系带来风险，因为资产价格和波动性目前反映了美国和其他国家央行宽松举措造成的流动性状况。

**东南亚**

泰国央行总裁张旭州表示，由于消费改善抵消了出口和旅游业疲弱的影响，今年泰国经济增长率预计接近央行预期的1.5%。他还表示，货币政策仍然宽松。

马来西亚央行维持指标利率3.25%不变，预期经济维持稳定成长轨道。

**拉美**

巴西央行表示，将加紧对外汇市场的干预，因外界对10月总统大选结果的忧虑，带动雷亚尔/美元于七个月内首次跌破2.4关口。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......