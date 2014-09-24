《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆小跌，英镑/美元上扬

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
0544 GMT
* 澳元/美元涨0.42%，新西兰元/美元升0.42%，美元/日圆跌0.28%，英镑/美元上扬0.10%
* 日经指数下滑0.31%，沪综指走高1.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数攀升0.18%，10年期美债收益率报2.5437%
* 恒天然调降牛乳收购价，全年获利受拖累
* 澳洲央行警告称，或需要采取更多措施收紧房贷业务
* 日本9月制造业PMI显示制造业第三季回暖(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。