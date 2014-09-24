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市场报道 | 2014年 9月 24日 星期三 13:58 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元/日圆小跌，英镑/美元上扬

0544 GMT

* 澳元/美元涨0.42%，新西兰元/美元升0.42%，美元/日圆跌0.28%，英镑/美元上扬0.10%

* 日经指数下滑0.31%，沪综指走高1.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数攀升0.18%，10年期美债收益率报2.5437%

* 恒天然调降牛乳收购价，全年获利受拖累

* 澳洲央行警告称，或需要采取更多措施收紧房贷业务

* 日本9月制造业PMI显示制造业第三季回暖(完)

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