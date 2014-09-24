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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:16 BJT

全球矿业：铁矿石市场疲弱之势将再持续半年--日本JFE Steel社长

路透东京9月24日 - 日本第二大钢铁生产商JFE Steel社长林田英治周三表示，他预计铁矿石市场的疲势将再持续半年，因中国需求减弱而且市场供应充足。

“我预计未来半年时间铁矿石市场没有重大变化，”林田英治称。JFE Steel隶属JFE Holdings 。

“唯一能够改变情况的是自然因素。如果澳洲铁矿石供应因1-3月期间的大雨而受影响，这有可能帮助提振铁矿石价格。”

当被问及JFE Steel是否计划调整购买原材料的方式或利用低价之际增加储备时，林田英治称，“不会，我们只在需要的时候购买，需要多少买多少。” (完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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