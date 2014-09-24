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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 14:18 BJT

台湾个股：台积电称第四季将新聘2,200个工作职务，因应产能扩充

路透台北9月24日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三称，第四季将新聘2,200个工作职务，以因应先进产能扩充及技术发展需求。

台积电的新闻稿中表示，本次征才以半导体制程工程师、设备工程师、技术研发(含IC设计)工程师为主要招募对象。该公司整体薪酬包括本薪、奖金及员工分红，平均一位新进硕士工程师全年度的整体薪酬约为26个月本薪规模。

台积电周三收升0.41%报123台币，优于台股升0.15%。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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