台湾个股：台积电称第四季将新聘2,200个工作职务，因应产能扩充

路透台北9月24日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三称，第四季将新聘2,200个工作职务，以因应先进产能扩充及技术发展需求。

台积电的新闻稿中表示，本次征才以半导体制程工程师、设备工程师、技术研发(含IC设计)工程师为主要招募对象。该公司整体薪酬包括本薪、奖金及员工分红，平均一位新进硕士工程师全年度的整体薪酬约为26个月本薪规模。