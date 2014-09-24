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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元近收平，出口商月底结汇抵销美元避险买盘

路透首尔9月24日 - 韩元兑美元周三收盘近持平，盘中在狭幅区间波动，美国空袭伊斯兰国目标带动的美元避险买盘，抵销韩国当地出口商月底抛汇资金流动。

韩元兑美元 国内收报1,039.9，上日收在1,040.0。(完)

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