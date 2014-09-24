韩国汇市：韩元兑美元近收平，出口商月底结汇抵销美元避险买盘

香港个股：丰盛控股复牌盘初涨近17%，澄清指控并与中信银行战略合作
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
路透首尔9月24日 - 韩元兑美元周三收盘近持平，盘中在狭幅区间波动，美国空袭伊斯兰国目标带动的美元避险买盘，抵销韩国当地出口商月底抛汇资金流动。
韩元兑美元 国内收报1,039.9，上日收在1,040.0。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 张涛)
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。