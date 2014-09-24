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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:20 BJT

韩国股市：微幅收涨，从早盘触及的两个月低点反弹

路透首尔9月24日 - 韩国股市周三收高，从早盘触及的两个月低点反弹，投资者对欧洲经济放缓忧虑及中东地缘政治紧张局势升级保持谨慎。

韩国综合股价指数 收盘涨0.3%，至2,035.64点，开盘后不久最低下跌0.4%，触及7月22日以来最低。(完)
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