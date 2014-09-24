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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:20 BJT

日本股市：收低，因美国空袭叙利亚损及市场人气

路透东京9月24日 - 日本股市周三下跌，因美国在叙利亚境内的空袭打压了冒险意愿，并抑制日圆跌势。过去几周日圆下跌是大盘上涨的主要推手。

日经指数 下跌0.2%至16,167.45，不过周四前出现的买盘部分限制了跌幅，周四是很多日本股票的半年度股息登记日。

东证指数 下滑0.3%，JPX日经400指数 跌0.3%。(完)
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