欧洲央行：将维持宽松政策直到通胀率接近2%--总裁德拉吉

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透巴黎9月24日 - 欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。
“货币政策将长期保持宽松，我可以告诉大家，(欧洲央行)管理委员会一致决心动用可用工具，要让通胀率回到略低于2%，”德拉吉接受法国Europe 1电台专访时称。
“利率将维持低档，因为已经无法再降太多，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。