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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 14:43 BJT

欧洲央行：将维持宽松政策直到通胀率接近2%--总裁德拉吉

路透巴黎9月24日 - 欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。

“货币政策将长期保持宽松，我可以告诉大家，(欧洲央行)管理委员会一致决心动用可用工具，要让通胀率回到略低于2%，”德拉吉接受法国Europe 1电台专访时称。

“利率将维持低档，因为已经无法再降太多，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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