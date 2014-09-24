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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:26 BJT

澳洲股市：受美股跌势打压收低，美国空袭伊斯兰国目标令市场审慎

路透悉尼9月24日 - 澳洲股市周三下跌0.7%，受隔夜美股跌势打压，且在美国及其盟国对叙利亚境内的伊斯兰国目标发动首次空袭后，投资者转趋谨慎。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌39.9点，收报5,375.8点。该指标股指上日上扬1%，创8月12日以来单日最大涨幅。(完)
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