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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:35 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元反弹，但市场环境不利

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* 欧洲汇市盘初新西兰元走高，报0.8081美元，与澳元走势一致

* 在新西兰汇市盘初触及12个月新低0.8042，之后的反弹仍不稳固

* 整体汇市基调未改：美元强势反弹、避险情绪以及中国经济放缓

* 惠誉称市场波动性将因中国结构调整而增强，削弱“套利”交易吸引力。(完)

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