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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 14:36 BJT

台湾股市：微幅收升，随亚股横盘整理

路透台北9月24日 - 台湾股市周三微幅收高。分析师指出，除陆股外，今日亚洲股市普遍整理，台股也不脱此一格局，在外资仍偏空操作下，维持盘整不跌就是最好状态。

台湾加权股价指数 收高0.15%或13.59点至9,098.49点；今日成交初值 为766.56亿台币，上日修正后为835.76亿。

〞指数若守不住9,000点，下一阶段就是8,500点，这是选前执政党不愿意看到的。〞元大投顾经理周道中说。

他表示，外资目前在期货空单还有1.7万口尚未平仓，多方此时不会逆势操作，近期指数应该就会在9,000点上下200点附近整理，静待变盘的机会出现。

本地时间14:26时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 微升0.19%。沪综指 则大涨1.46%。(完)
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