中国股市：沪综指收升1.5%至近19个月新高，券商股领涨激励人气

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透上海9月24日 - 中国股市沪综指周三收升1.5%，并创下近19个月收盘新高。分析师指出，因市场对于经济数据及资金面的担忧有所缓解，技术上反弹动能依旧存在，前期领涨板块券商股今日再振雄风，市场人气重聚，股指一路上扬，量价较为配合。
沪综指 收报2,343.575点，涨33.857点或1.47%，创下自8月4日（1.74%）以来最大单日涨幅，而前一收盘高点为去年3月6日的2,347.18点。A股今日成交1,853亿元人民币，较上日的1,351亿元增近四成。
“技术上看短期调整算结束了，大盘应该继续上涨，只是涨这么多，有点意外。”长江证券分析师宋中庆称，券商股的强势是今日大盘大涨的主要功臣。
分析师表示，虽然今日新股密集申购，但申购资金筹措此前应已完成，股市资金面压力有所减轻。上周大盘曾因新股发行消息而重挫，而主力选择在今天拉升，令一些经验教条主义者有些措手不及。
券商股板块因今年来资本市场改革力度加大、沪港通开通在即、股市成交及融资融券业务明显放大等利好因素，一度成为此轮反弹行情的领头羊。在经历前期短暂调整后，今天该板块再度发力，长江证券 、西部证券 等收于涨停。
沪深300指数 收报2,441.864点，涨1.77%；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,466.2点，涨2.41%，成交1,002,345手。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。