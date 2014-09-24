中国股市：沪综指收升1.5%至近19个月新高，券商股领涨激励人气

路透上海9月24日 - 中国股市沪综指周三收升1.5%，并创下近19个月收盘新高。分析师指出，因市场对于经济数据及资金面的担忧有所缓解，技术上反弹动能依旧存在，前期领涨板块券商股今日再振雄风，市场人气重聚，股指一路上扬，量价较为配合。

沪综指 收报2,343.575点，涨33.857点或1.47%，创下自8月4日（1.74%）以来最大单日涨幅，而前一收盘高点为去年3月6日的2,347.18点。A股今日成交1,853亿元人民币，较上日的1,351亿元增近四成。

“技术上看短期调整算结束了，大盘应该继续上涨，只是涨这么多，有点意外。”长江证券分析师宋中庆称，券商股的强势是今日大盘大涨的主要功臣。

分析师表示，虽然今日新股密集申购，但申购资金筹措此前应已完成，股市资金面压力有所减轻。上周大盘曾因新股发行消息而重挫，而主力选择在今天拉升，令一些经验教条主义者有些措手不及。

券商股板块因今年来资本市场改革力度加大、沪港通开通在即、股市成交及融资融券业务明显放大等利好因素，一度成为此轮反弹行情的领头羊。在经历前期短暂调整后，今天该板块再度发力，长江证券 、西部证券 等收于涨停。