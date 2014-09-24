中国债市：五年及以上期限信用债估值继续小降，短端基本持稳--NAFMII

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透上海9月24日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三非金融企业债务融资工具定价估值显示，与周一相比，信用债收益率估值以小降为主，变化幅度微弱；其中五年及以上期限收益率估值下行1-2个基点(bp)；一年及三年期则基本持稳。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.06 +0 5.17 -1 5.35 -1 5.52 -1
AAA 5.19 +0 5.33 +0 5.52 -1 5.77 -1
AA+ 5.43 +0 5.69 +0 6.06 +0 6.29 -1
AA 5.76 +0 6.20 +0 6.62 -1 6.89 -1
AA- 6.83 -1 7.39 +0 7.85 -1 8.35 -1
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.60 -2 5.77 -2 5.88 -2 6.10 -2
AAA 5.99 -2 6.12 -1 6.30 -1 6.51 -1
AA+ 6.58 -2 6.68 -2 6.92 -1 7.19 +0
AA 7.21 -2 7.35 -1 7.57 -1 7.99 -1
AA- 8.84 -1 8.90 -2 9.24 -1 9.46 -1
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 吴芳；审校 丁淑琴/林高丽)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。