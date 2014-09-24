《热点透视》中国乳品价格修正，拖累恒天然利润受损

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军

路透香港9月24日 - 中国乳品市场正经历价格波动之苦。新西兰乳业巨头恒天然 就是受害者之一。该公司宣布今年7月止年度获利下滑76%。基本走势仍然乐观，但等泡沫散尽还需时日。

去年受中国需求预期驱动，市场疯狂抢购乳品，推动恒天然支付奶农的实际收购价涨至历史高点每公斤8.50新西兰元(6.87美元)。在这波热潮中，既卖奶粉等加工乳品、又卖消费乳品的恒天然也收入大增。去年7月起，恒天然对中国销售额上涨逾一倍至55亿新西兰元，接近该集团营业额的四分之一。

但是获利出现下滑。虽然恒天然总能将乳价上涨传递给批发客户，但其自有零售品牌的消费者却没那么好对付。中国乳制品生产商旺旺 业绩不佳也是佐证。由于成本持续高昂，企业获利大为缩水。

如果这还不算糟糕，那么还有一点：现在看起来，与恒天然合作的部分批发乳品交易商和经纪商可能已经库存过剩。中国乳品进口每月都在环比减少，而且恒天然旗下GlobalDairyTrade的标售情况显示，全脂奶粉价格从年初到9月16日已经大跌46%。

中国乳业荣景的理论基础是：中国将发展为乳品消费国。这点仍然有效。恒天然与贝因美 合资，有利于其在这个高利润率的市场抢得先机、提升份额，但显然这条路不会一马平川。此前恒天然在8月以6亿美元收购贝因美20%股权。