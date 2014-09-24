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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 16:08 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月24日

路透伦敦9月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种             最新库存           变动
      铜              156,100         +4,000
      锡                9,590            -15
      铅              225,375           +125
      锌              752,425           -250
      铝            4,644,225         -6,850
      镍              343,284         +1,920
    铝合金             28,180           持平
    NASAAC             67,960           持平
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据         库存分布               品种     库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅     MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡     MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金     MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA     MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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