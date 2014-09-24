表格：德国9月IFO企业景气判断指数降至104.7，低于市场预估

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透柏林9月24日 - 德国经济智库Ifo周三公布：
* 德国9月IFO企业景气判断指数为104.7 (路透调查预估为105.7)
* 德国9月IFO企业现况指数为110.5 (路透调查预估为110.2)
* 德国9月IFO企业预期指数为99.3 (路透调查预估为101.2)
* IFO称8月指数没有修正
德国 2014年9月 2014年8月 2013年9月
企业景气 104.7 106.3 108.0
企业现况 110.5 111.1 111.5
企业预期 99.3 101.7 104.6(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。