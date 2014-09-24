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货币新闻 | 2014年 9月 24日 星期三 16:13 BJT

表格：德国9月IFO企业景气判断指数降至104.7，低于市场预估

路透柏林9月24日 - 德国经济智库Ifo周三公布：

* 德国9月IFO企业景气判断指数为104.7 (路透调查预估为105.7)

* 德国9月IFO企业现况指数为110.5 (路透调查预估为110.2)

* 德国9月IFO企业预期指数为99.3 (路透调查预估为101.2)

* IFO称8月指数没有修正

德国 2014年9月 2014年8月 2013年9月

企业景气 104.7 106.3 108.0

企业现况 110.5 111.1 111.5

企业预期 99.3 101.7 104.6(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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