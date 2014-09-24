《中国债市每日综述》现券多空胶着收益率小升，或可暂依赖持有利差收入

* 现券延续多空胶着，收益率震荡中小升

* 止盈需求仍较大，但新债等暖象限制跌幅

* 新股开始集中申购但银行间资金受扰动有限

* 受访者建议策略上机构可暂依赖持有利差收入

路透北京9月24日 - 中国银行间现券市场周三仍延续多空胶着状态，收益率在震荡中小升。交易员指出，今日场内整体止盈需求仍较大，不过银行间稳定的资金面，及上午地方债招标结果趋暖，限制了现券收益率的涨幅。

10月渐行渐近，交易员认为，对短期资金前景暂无过大忧虑，而后面陆续将公布的官方和民间经济先行指标值得关注。有受访者提到，策略上建议机构可暂依赖持有利差收入。

“今天(现券)收益率大概是个N字形的走势，盘中因为新债招的还行，带动二级有所回落，不过止盈卖盘还是不断。”上海一银行交易员称。

另一银行交易员表示，今明两日将有新股集中申购，不过起码周三银行间资金面没有因此显现大的波动，这对现券也有支撑作用。其建议当前机构可考虑持券。

财政部上午代理发行的七年期地方债，中标利率4.12%，投标倍数为1.98倍。银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，同期限国债最新收益率为3.9826%，二者相差不足14个基点(bp)，处在近期中低水平。

上述上海某银行的交易员也坦言，持券是当前优先考虑的策略，“后面可能有踩踏风险。“

周三，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 走升，交易员透露，一年和五年品种的升幅分别约在5个基点(bp)及8个bp。

剩余期限约6.78年的固息国债140013券最新报价收益率 为4.0350%/3.9900%，上交易日尾盘为4.00%/3.96%

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.406元人民币，较上日结算价跌0.062元，或0.07%。

**跨季需求推升七天回购利率**

中国银行间资金市场周三主要回购利率 七天期品种上涨。交易员表示，尽管开盘价走低，但跨季资金需求推升七天回购；其余期限品种供给则相对充裕，利率基本持稳。今日新股申购虽较为集中，但对银行间资金扰动有限。

他们并指出，明日面临例行存款准备金调整，但多数机构认为对资金面影响亦不大，短期预期仍偏乐观。

“蛮松的啊，一片欢乐祥和，虽然今天新股比较多，但是市场还是松啊，本来以为今天要小波动一下的 ，”上海一银行交易员称。

她认为，尽管大行把开盘价定的比较低，但七天利率上涨也算合理，毕竟跨季了，再不涨也不合理了；跨季资金需求14天期限品种也有，但是七天相对集中。

本周沪、深两个交易所共有12支股票首次公开发行(IPO)，其中11支网上申购日为今日和明日。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

不过，新股申购对交易所资金影响则较为明显。中国交易所市场隔夜质押回购利率 今日盘中最高一度达到23.00%，七天期限品种 最高达15.10%，两品种收盘时分别报3.120%和9.035%

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,965.17亿元，不及上日10,352.03亿元水平。其中，隔夜品种为7,929.23亿元，上日为7,906.12亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6805 2.7126 -3.21 7,929.23

七天 3.3348 3.1383 +19.65 1,191.76

14天 3.5766 3.3145 +26.21 412.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1200 1.1100 +201.00 27.58

七天 9.0350 9.0350 +0.00 2.65

14天 4.5600 4.5500 +1.00 1.60

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7600 2.7900 -3.00 --

七天 3.3400 3.1300 +21.00 --

14天 3.3500 3.4500 -10.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6910 2.7160 -2.50 --

七天 3.1420 3.1110 +3.10 --

三个月 4.5741 4.5870 -1.29 --