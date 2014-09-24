中国经济： 惠誉称中国使经济恢复平衡的措施意味着将有更多波动

路透9月24日 - 评等机构惠誉周三表示：

* 中国使经济恢复平衡的措施意味着将有更多波动

* 中国央行9月17日决定向五大银行注入810亿美元的举措具有双重目的

* 流动性支持给当局提供了一种方法，既可以管理市场流动性，又不给市场发出明确货币政策信号

* 注入流动性给予中国央行更大弹性，可以在必要时撤出或增加银行体系的流动性