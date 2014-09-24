中国经济： 惠誉称中国使经济恢复平衡的措施意味着将有更多波动

国际油市：油价下跌，因怀疑OPEC会否延长减产协议且担心俄罗斯增产
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透9月24日 - 评等机构惠誉周三表示：
* 中国使经济恢复平衡的措施意味着将有更多波动
* 中国央行9月17日决定向五大银行注入810亿美元的举措具有双重目的
* 流动性支持给当局提供了一种方法，既可以管理市场流动性，又不给市场发出明确货币政策信号
* 注入流动性给予中国央行更大弹性，可以在必要时撤出或增加银行体系的流动性
* 当前全面的货币和财政宽松无助于主权信用和银行体系的稳定
路透纽约4月24日 - 油价周一下滑近1%，延续上周跌势，因仍没有石油输出国组织(OPEC)将减产协议延长至今年底的确凿证据，且俄罗斯暗示若OPEC限产协议不延长，该国能够增产。
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。