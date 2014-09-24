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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 15:32 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及五年低点，受中国需求疑虑及油价下滑打压

曼谷一交易商称，“中国经济数据不及预期，另外油价疲弱也令市场恒压。”

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

布兰特原油期货周三下跌第三日，在97美元下方继续走低，因石油供应增加及欧洲经济数据疲弱，超过了中东地缘政治紧张局势加剧的影响。

泰国政府采取措施来遏制胶价进一步下跌，延缓出售尚有的10万吨橡胶库存，交易商称TOCOM期胶寻获一些支撑。

上海期交所主力1月期胶 收平，报每吨12,275元人民币。

新加坡商品交易所近月10月合约 最新报每公斤144.5美分，下跌0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 张若琪/田建华; 审校 高琦/杜明霞)
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