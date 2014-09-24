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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 16:18 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率连三日收低，央行会议前市场审慎

* 指标10年公债连三日收低
    * 新上场发行前交易五年券、20年券殖利率创逾七年高位
    * 五年券发行前交易区间料在1.29-1.32%

    路透台北9月24日 - 台湾指标10年公债103/13 周三发行前交易殖利率连三
日收低，但五年公债殖利率则是逆势走扬，两者利差缩小。在明日央行理监事会议前，市场
保持审慎。
    
    交易员表示，10年公债上日标售结果低于预期，市场认为此期公债日后可能逐渐流向特
定金融机构手中，市场活络度可能渐次降低。五年券方面，今日新一期上场的103/15期公债
则是轻易的越过了1.3%以上的整数关卡，创逾七年高位，表现相对弱势。
    
    〞五年券卖压相当重，已经创新高，盘中卖压不轻，〞一证券商交易员表示。
    
    她指出，103/13及103/15期的10年以及五年期公债利差目前约在40点左右，若以以往两
者价差大多在40-50点的经验来看，评估未来可能是10年期公债殖利率上移、拉开价差的可
能性较高。因为刚标完的10年公债受到特定买盘照拂，筹码相对集中。
    
    五年期公债殖利率前高在2009年的1月7日，当日收在1.3010%。也有交易员认为，103/1
5期券已成市场主流交易标的，策略交易、避险交易者都进场，使得交易量能大增，发行前
交易作空不必借券成本，也将令该期公债走向疲弱。
    
    
    **20年券发行前交易殖利率升至逾七年高位**
    
    此外，今日另一期开始进行交易的20年期公债103/14期 殖利率则是收在2.
26%，这是逾七年以来的高位，前高在2009年7月16日。交易员指出，受到下周一20年券即将
标售，市场对寿险业需求有疑虑，令长券殖利率上扬。
    
    〞长券端如果掀开来，对其他券也会有影响。〞一位票券商交易员说。

    交易员表示，昨日10年券标售结果，寿险业并无得标十年公债，各方对寿险业的胃纳更
加疑虑，因为国际板美元债对台债产生的资金排挤效应将显现，使得今日20年券殖利率也同
步走高。
    
    103/14期20年公债将于下周一(29日)标售，金额预计300亿台币，10月2日发行。

    至于明日央行的理监事会议，交易员则是普遍认为，台湾央行认为高通膨是短期现象，
而美国联准会也到明年才会有升息的可能，这令明日的理监事会升息机率不高。
    
    台湾央行总裁彭淮南周三在立法院表示，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影
响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响；至于各方关注的近期通膨走高则是短
期现象。 
   
    路透调查显示，台湾央行预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，
但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 
    
    台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券
；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。 
 

    美国指标和长期公债收益率(殖利率)周二下滑至9月11日来最低，因欧洲公布的经济数
据疲弱，引发投资人对全球经济成长的担忧，且美国空袭叙利亚极端组织目标刺激避险买盘
。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/10                   +1.55     1.3005    1.2900-1.3180      35.0
    5    103/15                      --     1.3125    1.2970-1.3200      88.0
                                                                     
   10    103/13                   -0.75     1.7195    1.7150-1.7325      37.0
   20    103/14                      --     2.2600    2.2000-2.2600       4.5
        
    本周金融市场重要经济数据和事件有：
    9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表
讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话；
    9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月M
arkit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰
大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率；
    9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。
     
         30      103/12                     没有成交
         20      103/11                     没有成交
         10       103/6                       1.7000
          5      103/10                       1.3005
          2       103/1                     没有成交
 (完)      

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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