台湾债市：指标10年公债殖利率连三日收低，央行会议前市场审慎

* 指标10年公债连三日收低 * 新上场发行前交易五年券、20年券殖利率创逾七年高位 * 五年券发行前交易区间料在1.29-1.32% 路透台北9月24日 - 台湾指标10年公债103/13 周三发行前交易殖利率连三 日收低，但五年公债殖利率则是逆势走扬，两者利差缩小。在明日央行理监事会议前，市场 保持审慎。 交易员表示，10年公债上日标售结果低于预期，市场认为此期公债日后可能逐渐流向特 定金融机构手中，市场活络度可能渐次降低。五年券方面，今日新一期上场的103/15期公债 则是轻易的越过了1.3%以上的整数关卡，创逾七年高位，表现相对弱势。 〞五年券卖压相当重，已经创新高，盘中卖压不轻，〞一证券商交易员表示。 她指出，103/13及103/15期的10年以及五年期公债利差目前约在40点左右，若以以往两 者价差大多在40-50点的经验来看，评估未来可能是10年期公债殖利率上移、拉开价差的可 能性较高。因为刚标完的10年公债受到特定买盘照拂，筹码相对集中。 五年期公债殖利率前高在2009年的1月7日，当日收在1.3010%。也有交易员认为，103/1 5期券已成市场主流交易标的，策略交易、避险交易者都进场，使得交易量能大增，发行前 交易作空不必借券成本，也将令该期公债走向疲弱。 **20年券发行前交易殖利率升至逾七年高位** 此外，今日另一期开始进行交易的20年期公债103/14期 殖利率则是收在2. 26%，这是逾七年以来的高位，前高在2009年7月16日。交易员指出，受到下周一20年券即将 标售，市场对寿险业需求有疑虑，令长券殖利率上扬。 〞长券端如果掀开来，对其他券也会有影响。〞一位票券商交易员说。 交易员表示，昨日10年券标售结果，寿险业并无得标十年公债，各方对寿险业的胃纳更 加疑虑，因为国际板美元债对台债产生的资金排挤效应将显现，使得今日20年券殖利率也同 步走高。 103/14期20年公债将于下周一(29日)标售，金额预计300亿台币，10月2日发行。 至于明日央行的理监事会议，交易员则是普遍认为，台湾央行认为高通膨是短期现象， 而美国联准会也到明年才会有升息的可能，这令明日的理监事会升息机率不高。 台湾央行总裁彭淮南周三在立法院表示，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影 响大，因为10年台湾公债受美国公债殖利率波动影响；至于各方关注的近期通膨走高则是短 期现象。 路透调查显示，台湾央行预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑， 但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券 ；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。 美国指标和长期公债收益率(殖利率)周二下滑至9月11日来最低，因欧洲公布的经济数 据疲弱，引发投资人对全球经济成长的担忧，且美国空袭叙利亚极端组织目标刺激避险买盘 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 +1.55 1.3005 1.2900-1.3180 35.0 5 103/15 -- 1.3125 1.2970-1.3200 88.0 10 103/13 -0.75 1.7195 1.7150-1.7325 37.0 20 103/14 -- 2.2600 2.2000-2.2600 4.5 本周金融市场重要经济数据和事件有： 9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表 讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话； 9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月M arkit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰 大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率； 9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.7000 5 103/10 1.3005 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)