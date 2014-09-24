《独家新闻》美国拟放松对越南的武器禁运

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月23日 - 美国从越南撤军近40年后，正接近取消对越南的武器禁运。美国的军火销售或帮助越南对付来自中国日益增加的海军挑战。
熟悉情况的美国高级官员称，美国希望通过加强越南对海岸线的监控和防御能力来支持越南，最初的军售可能包括非武装P-3侦察机。
这种飞机还可以让越南监控中国在南海的活动。
两名美国政府高官表示，放松武器禁运的讨论正在华盛顿进行，今年晚些时候可能出结果。
“气氛正在改变，我们正认真考虑此事。我们看到了利益趋同的合作伙伴，”其中一名官员匿名表示。
美国军火行业两名高管对路透称，他们预计美国政府很快将取消武器禁运。“有关允许对越南军售的讨论很多。这对我们来说是个有前途的领域，”一名高管说道。
越南外交部长没有立即作出评论。
美国参议员麦凯恩表示，他将很快提出取消部分军售限制的建议，该建议获得了两党支持。麦凯恩曾在越战期间被俘，上世纪90年代初积极倡导与越南关系正常化。
麦凯恩和另外三名美国参议员今年夏天与越南领导层会面，讨论了武器禁运问题。当时正值中越关系处于数十年来的低点。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。