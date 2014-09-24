欧元债市：德国公债收益率小涨，市场等待Ifo企业景气指数出炉

一些分析师称，经济增长前景毫无改善，欧洲央行(ECB)将很快被迫启动所谓的量化宽松(QE)，即购买政府债券。

“如果名义增长率提高，可能不会实施QE。”苏格兰皇家银行提到Ifo数据时表示。

苏皇的基本看法是需要在2015年3月实施QE，且将会推低德国10年期公债收益率至0.65%。