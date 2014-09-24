欧元债市：德国公债收益率小涨，市场等待Ifo企业景气指数出炉

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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一些分析师称，经济增长前景毫无改善，欧洲央行(ECB)将很快被迫启动所谓的量化宽松(QE)，即购买政府债券。
“如果名义增长率提高，可能不会实施QE。”苏格兰皇家银行提到Ifo数据时表示。
苏皇的基本看法是需要在2015年3月实施QE，且将会推低德国10年期公债收益率至0.65%。
欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。
西班牙10年期公债 收益率(殖利率)、意大利10年期公债收益率 和葡萄牙10年期公债收益率 均走高两个基点，分别报2.42%、2.22%和3.22%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/田建华; 审校 张涛/杜明霞)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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