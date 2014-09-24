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债券 | 2014年 9月 24日 星期三 15:57 BJT

欧元债市：德国公债收益率小涨，市场等待Ifo企业景气指数出炉

一些分析师称，经济增长前景毫无改善，欧洲央行(ECB)将很快被迫启动所谓的量化宽松(QE)，即购买政府债券。

“如果名义增长率提高，可能不会实施QE。”苏格兰皇家银行提到Ifo数据时表示。

苏皇的基本看法是需要在2015年3月实施QE，且将会推低德国10年期公债收益率至0.65%。

欧洲央行总裁德拉吉周三表示，欧元区货币政策将长期维持宽松，目标是推升极低的通胀率，朝2%水准靠拢。

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)、意大利10年期公债收益率 和葡萄牙10年期公债收益率 均走高两个基点，分别报2.42%、2.22%和3.22%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/田建华; 审校 张涛/杜明霞)
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